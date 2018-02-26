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    Булатов: «У ЦСКА наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала Лиги Европы»

    Экс-полузащитник «Спартака» Виктор Булатов считает, что больше всех из российских клубов не повезло с жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы «Локомотиву», которому достался в соперники «Атлетико» Мадрид. При этом он отметил, что российская команда способна дать бой испанцам.

    – Какие, на ваш взгляд, шансы у «Локомотива» против мадридского «Атлетико»?

    – Железнодорожникам с жеребьевкой повезло меньше, чем «Зениту». «Атлетико» – это гранд европейского футбола с устоявшейся игрой, Симеоне работает там уже много лет. Команда у «матрасников» очень сбалансированная и ровная, она умеет играть и от обороны, и с акцентом на атаку. «Локомотив» – тоже организованная команда, которая может дать бой, но все-таки у мадридцев больше шансов пройти дальше.

    – Повезло ли с соперником по 1/8 финала ЦСКА?

    – Я думаю, да. «Лион» не настолько сбалансирован, как «Лейпциг» и «Атлетико», французские клубы уступают по уровню немецким и испанским. Поэтому у ЦСКА из всех трех российских клубов наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала. В состав армейцев после дисквалификации вернется Головин, и если в первом матче на своем поле красно-синие выиграют, забив два мяча, то сделают хороший задел перед ответной встречей.

    – «Спартак» в 1/16 финала не преодолел барьер в лице «Атлетика» из Бильбао по делу?

    – Выйти в 1/8 финала спартаковцам было по силам, но они подошли к первому матчу разбалансированными и в неоптимальном состоянии. Если бы красно-белые не провалили в Москве первый тайм с такими ошибками в обороне, то имели бы хорошую возможность пробиться дальше.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    26.02.2018 08:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +915

      спанчес 1 марта 2018, 11:23

      лион пройдет дальше просто потому что на его стадионе финал планируется

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 27 февраля 2018, 19:47

      Дома 0:0,там 1:1-если только так..

      0
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 26 февраля 2018, 14:52

      Да не, самые шансы у "зенитки". Лейпциг начинает буксовать. Слабенький Кёльн вдул хозяевам. И это всего лишь 2-я победа на выезде у "козлов". УЕФА даёт следующий рейтинг клубов:
      4. Атлетико
      17. Зенит
      23. Лион
      35. ЦСКА
      62. Локомотив
      99. РБ Лейпциг
      Вот как-то так.

      1
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      Рейтинг: +2111

      prtcs 26 февраля 2018, 14:37

      Верим и болеем за наши команды.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 февраля 2018, 13:17

      трудная задача но решима дома надо выигрывать и не пропускать а в гостях уж как фортуна повернётся

      1
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      Рейтинг: +1007

      OOOVVV. 26 февраля 2018, 12:13

      В 1/8 ЛЧ слабых клубов нет, они как СпаМ не прошли 1/16.
      Тем интереснее будет смотреть игру сильных клубов.
      Удачи нашим клубам.

      1
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 26 февраля 2018, 11:15

      надеемся на 1-4 финала

      2
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 26 февраля 2018, 11:02

      согласен

      но как будет на деле не знает никто
      .

      0
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      Рейтинг: +13741

      Dominator777 26 февраля 2018, 10:56

      Тут бабушка надвое сказала: шанс пройти в следующий раунд зависит не только от силы клуба-соперника, но и от того, в какой форме находятся игроки наших клубов, какой состав поставит на игру тренер и какую тактику выберет, в каком физическом и психологическом состоянии находятся игроки и т.д. Конечно же желаю Российским клубам победы и выход в следующий раунд.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 февраля 2018, 10:55

      согласен, но все равно желаю всем нашим прохода дальше!

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