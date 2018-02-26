Булатов: «У ЦСКА наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала Лиги Европы»

Экс-полузащитник «Спартака» Виктор Булатов считает, что больше всех из российских клубов не повезло с жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы «Локомотиву», которому достался в соперники «Атлетико» Мадрид. При этом он отметил, что российская команда способна дать бой испанцам.

– Какие, на ваш взгляд, шансы у «Локомотива» против мадридского «Атлетико»?

– Железнодорожникам с жеребьевкой повезло меньше, чем «Зениту». «Атлетико» – это гранд европейского футбола с устоявшейся игрой, Симеоне работает там уже много лет. Команда у «матрасников» очень сбалансированная и ровная, она умеет играть и от обороны, и с акцентом на атаку. «Локомотив» – тоже организованная команда, которая может дать бой, но все-таки у мадридцев больше шансов пройти дальше.

– Повезло ли с соперником по 1/8 финала ЦСКА?

– Я думаю, да. «Лион» не настолько сбалансирован, как «Лейпциг» и «Атлетико», французские клубы уступают по уровню немецким и испанским. Поэтому у ЦСКА из всех трех российских клубов наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала. В состав армейцев после дисквалификации вернется Головин, и если в первом матче на своем поле красно-синие выиграют, забив два мяча, то сделают хороший задел перед ответной встречей.

– «Спартак» в 1/16 финала не преодолел барьер в лице «Атлетика» из Бильбао по делу?

– Выйти в 1/8 финала спартаковцам было по силам, но они подошли к первому матчу разбалансированными и в неоптимальном состоянии. Если бы красно-белые не провалили в Москве первый тайм с такими ошибками в обороне, то имели бы хорошую возможность пробиться дальше.