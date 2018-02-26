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  • Булатов: «У ЦСКА наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала Лиги Европы»

Булатов: «У ЦСКА наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала Лиги Европы»

26 февраля 2018, 08:52
17

Экс-полузащитник «Спартака» Виктор Булатов считает, что больше всех из российских клубов не повезло с жеребьевкой 1/8 финала Лиги Европы «Локомотиву», которому достался в соперники «Атлетико» Мадрид. При этом он отметил, что российская команда способна дать бой испанцам.

– Какие, на ваш взгляд, шансы у «Локомотива» против мадридского «Атлетико»?

– Железнодорожникам с жеребьевкой повезло меньше, чем «Зениту». «Атлетико» – это гранд европейского футбола с устоявшейся игрой, Симеоне работает там уже много лет. Команда у «матрасников» очень сбалансированная и ровная, она умеет играть и от обороны, и с акцентом на атаку. «Локомотив» – тоже организованная команда, которая может дать бой, но все-таки у мадридцев больше шансов пройти дальше.

– Повезло ли с соперником по 1/8 финала ЦСКА?

– Я думаю, да. «Лион» не настолько сбалансирован, как «Лейпциг» и «Атлетико», французские клубы уступают по уровню немецким и испанским. Поэтому у ЦСКА из всех трех российских клубов наиболее предпочтительные шансы добраться до четвертьфинала. В состав армейцев после дисквалификации вернется Головин, и если в первом матче на своем поле красно-синие выиграют, забив два мяча, то сделают хороший задел перед ответной встречей.

– «Спартак» в 1/16 финала не преодолел барьер в лице «Атлетика» из Бильбао по делу?

– Выйти в 1/8 финала спартаковцам было по силам, но они подошли к первому матчу разбалансированными и в неоптимальном состоянии. Если бы красно-белые не провалили в Москве первый тайм с такими ошибками в обороне, то имели бы хорошую возможность пробиться дальше.

Источник: «Спорт уик-энд»
Лига Европы Локомотив ЦСКА Спартак Булатов Виктор
Комментарии (17)
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Tsigan
1519626100
Что за глупость!!! ЦСКА близко не ровень ЛИОНУ.
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Viper for CSKA
1519626114
Наивно недооценивать французов и верить в победу ЦСКА в два мяча. Лион нестабилен, но ЦСКА вообще пока загадка.
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Tsigan
1519626136
Хотя может повезёт как с янг бойзом в квалификации лиги чемпионов)
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Татарин за ЦСКА
1519628185
Как бы то не было,удачи всем клубам.ЦСКА если пройдёт Лион,то мы сократим отставание от "лягушатников"
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Alex Y
1519628468
Будем надеется)
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OfaZavr
1519631705
согласен, но все равно желаю всем нашим прохода дальше!
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Dominator777
1519631778
Тут бабушка надвое сказала: шанс пройти в следующий раунд зависит не только от силы клуба-соперника, но и от того, в какой форме находятся игроки наших клубов, какой состав поставит на игру тренер и какую тактику выберет, в каком физическом и психологическом состоянии находятся игроки и т.д. Конечно же желаю Российским клубам победы и выход в следующий раунд.
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bolela_16
1519632935
надеемся на 1-4 финала
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prtcs
1519645040
Верим и болеем за наши команды.
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+50/-50
1519645931
Да не, самые шансы у "зенитки". Лейпциг начинает буксовать. Слабенький Кёльн вдул хозяевам. И это всего лишь 2-я победа на выезде у "козлов". УЕФА даёт следующий рейтинг клубов: 4. Атлетико 17. Зенит 23. Лион 35. ЦСКА 62. Локомотив 99. РБ Лейпциг Вот как-то так.
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