Филин из «Химок» заявил, что для победы над «Локо» пришлось «кататься на жопе»

Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал победу в 17-м туре РПЛ над «Локомотивом» (3:1).

– Хорошая победа над «Локомотивом», боевая. Очень рады.

– Удобно играть против «Локомотива»?

– Они в Кубке России нас хлопнули два раза. «Локомотив» нас недооценил, думал, уверенно нас в Кубке разобрал и в чемпионате получится. За недооценку наказывают. «Локомотив» не может побеждать в каждом матче.

– Победа – это результат хорошей подготовки к «Локомотиву»?

– Просто все старались делать свою работу, на жопе катались где-то. Все молодцы, воспользовались шансом. Вся атака очень хорошо сыграла.