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    • Филин из «Химок» заявил, что для победы над «Локо» пришлось «кататься на жопе»

    Филин из «Химок» заявил, что для победы над «Локо» пришлось «кататься на жопе»

    Защитник «Химок» Александр Филин прокомментировал победу в 17-м туре РПЛ над «Локомотивом» (3:1).

    – Хорошая победа над «Локомотивом», боевая. Очень рады.

    – Удобно играть против «Локомотива»?

    – Они в Кубке России нас хлопнули два раза. «Локомотив» нас недооценил, думал, уверенно нас в Кубке разобрал и в чемпионате получится. За недооценку наказывают. «Локомотив» не может побеждать в каждом матче.

    – Победа – это результат хорошей подготовки к «Локомотиву»?

    – Просто все старались делать свою работу, на жопе катались где-то. Все молодцы, воспользовались шансом. Вся атака очень хорошо сыграла.

    • «Химки» идут в зоне переходных матчей.
    • Следующий соперник – «Динамо».
    • Затем РПЛ уйдет на паузу до марта.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.12.2024 17:27
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