Игрок «Балтики» – о поражении от ЦСКА: «Даем судье шанс нас наказывать»

Защитник «Балтики» Александр Филин высказался о гостевом матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

– Настроение не из лучших – пропустили в концовке. Какие мысли сейчас в голове?

– Злые очень, я лично злой, потому что даем шанс судье нас наказывать, даем шанс сопернику, в том числе на стандартах, поддавливать. Все это нужно отодвигать от своих ворот и реализовывать свои моменты.

– Чего не хватило в финальном эпизоде?

– Надо пересмотреть, но нас же было меньше. Банально не хватило концентрации. ЦСКА – хорошая команда, но мы должны быть лучше всех.

– Получились два разных тайма. Почему?

– Не разных. Мы перестраивались, у нас были свои моменты. Мы отталкиваемся только от своей игры. Мы сильная команда, показываем это и будем дальше показывать.