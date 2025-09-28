Введите ваш ник на сайте
  • Игрок «Балтики» – о поражении от ЦСКА: «Даем судье шанс нас наказывать»

Игрок «Балтики» – о поражении от ЦСКА: «Даем судье шанс нас наказывать»

Сегодня, 18:26

Защитник «Балтики» Александр Филин высказался о гостевом матче 10-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

– Настроение не из лучших – пропустили в концовке. Какие мысли сейчас в голове?

– Злые очень, я лично злой, потому что даем шанс судье нас наказывать, даем шанс сопернику, в том числе на стандартах, поддавливать. Все это нужно отодвигать от своих ворот и реализовывать свои моменты.

– Чего не хватило в финальном эпизоде?

– Надо пересмотреть, но нас же было меньше. Банально не хватило концентрации. ЦСКА – хорошая команда, но мы должны быть лучше всех.

– Получились два разных тайма. Почему?

– Не разных. Мы перестраивались, у нас были свои моменты. Мы отталкиваемся только от своей игры. Мы сильная команда, показываем это и будем дальше показывать.

  • Единственный гол во встрече на 90+5-й минуте забил Игорь Дивеев.
  • Гости играли в меньшинстве с 84-й минуте после удаления Кевина Андраде, получившего вторую желтую карточку.
  • Главным судьей встречи был Сергей Иванов.

