Защитник ЦСКА ответил на критику Талалаева

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев оценил критику игры команды со стороны главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева. В матче 10-го тура РПЛ красно-синие победили калининградцев дома со счетом 1:0.

– Талалаев сказал, что за последние шесть игр у ЦСКА нет побед без пенальти или удаления и это повод задуматься.

– Это его мнение, хорошо. Он так видит футбол, каждый видит его по‑своему. Можно сказать, что до 20‑й минуты у «Балтики» были какие‑то моменты и в концовке был прострел, когда Жоао скинул мяч Игорю [Акинфееву] в руки. Что‑то еще, может, и было, но я не знаю, футбол забываю.

Если с «Балтикой» играть в их футбол, то тебе будет тяжело. Если будешь играть в свой футбол, то будет правильнее.

– Задумываться над мнением Талалаева не планируете?

– Кажется, что и «Рубин» мы победили без удаления, и «Краснодар» в Суперкубке.

– Он имеет в виду последние шесть матчей.

– С кем мы играли? У «Сочи» мы выиграли с пенальти, но это вопросы к судьям. «Балтику» обыграли 2:0 в Кубке.