ЭСК РФС вынесла вердикт по судейству в матче ЦСКА – «Балтика»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела жалобу «Балтики» на работу арбитров в игре 10-го тура РПЛ против ЦСКА.

Калининградцы дома проиграли со счетом 0:1.

Единственный гол они пропустили на 95-й минуте от Игоря Дивеева.

Матч судил Сергей Иванов.

1. Момент на 42-й минуте: проверка решения судьи не удалять с поля вратаря команды ЦСКА Игоря Акинфеева

Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля вратаря команды ЦСКА Игоря Акинфеева

Голосование: единогласно

Мотивировка: действия Игоря Акинфеева в конфликте с игроком «Балтики» Кевином Андраде, инициированном соперником, нельзя расценивать как агрессивные, поскольку он не применял чрезмерную силу или жестокость. Поведение игрока «Балтики» и вратаря ЦСКА носило неспортивный характер, в связи с чем, две жeлтые карточки, вынесенные им судьей в данной ситуации за неспортивное поведение – верное решение

2. Момент на 95-й минуте: проверка решения судьи не фиксировать нарушение правил со стороны игрока команды ЦСКА Данила Кругового против игрока «Балтики» Владислава Сауся перед взятием ворот команды «Балтики»

Решение комиссии: судья правильно не зафиксировал нарушение правил со стороны игрока команды ЦСКА Данила Кругового против игрока «Балтики» Владислава Сауся перед взятием ворот команды «Балтика»

Голосование: единогласно

Мотивировка: игрок ЦСКА Данил Круговой не нарушал правила против игрока обороняющейся команды «Балтика» Владислава Сауся. Игрок не предпринимал никаких наказуемых действий против соперника. Произошедший контакт при выборе позиции между ними был ненаказуемым. Гол судьей был засчитан правильно