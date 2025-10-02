Бубнов поставил единицу с двумя минусами одному из участников матча ЦСКА – «Балтика»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов выставил оценки игрокам за матч 10-го тура РПЛ ЦСКА – «Балтика» (1:0).
Эксперт в целом выставил красно-синим оценку «5+», а калининиградцам – «1».
В ЦСКА «5+» получили главный тренер Фабио Челестини, а также защитники Игорь Дивеев и Жоао Виктор, полузащитник Матвей Кисляк.
Худшая оценка «1 с двумя минусами» досталась главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву.
- Единственный гол в матче забил защитник ЦСКА Игорь Дивеев на 90+5-й минуте.
- После этой игры красно-синие возглавили турнирную таблицу с 21 очком. «Балтика» идет 6-й с 17 баллами.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»