Мостовой – о Талалаеве: «Все время оправдания»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о выступлениях «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.
«Что касается первого поражения «Балтики», давайте вспомним мои слова, которые произнeс пять туров назад. Всe встаeт на свои места. «Балтика» будет на своeм месте.
Какое место? Я не Кашпировский, не знаю. Калининградцы – молодцы, что большую часть этого сезона держались в тройке, однако сейчас выпали. Если они смогут держаться рядом с тройкой, их будут хвалить. Но если нет, никто ругать «Балтику» не станет.
Сам Талалаев всe время говорит: «Что вы хотите? У нас нет ни того, ни другого». То есть всe время оправдания, однако их никто не будет ругать – они и так прыгнули выше головы», – сказал Мостовой.
- «Балтика» занимает 6-е место в РПЛ с 17 очками после 10 туров.
- Калининградцы в матче 10-го тура с ЦСКА (0:1) потерпели первое поражение в текущем чемпионате России.
Источник: «Чемпионат»