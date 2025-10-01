Мостовой – о Талалаеве: «Все время оправдания»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о выступлениях «Балтики» в текущем сезоне РПЛ.

«Что касается первого поражения «Балтики», давайте вспомним мои слова, которые произнeс пять туров назад. Всe встаeт на свои места. «Балтика» будет на своeм месте.

Какое место? Я не Кашпировский, не знаю. Калининградцы – молодцы, что большую часть этого сезона держались в тройке, однако сейчас выпали. Если они смогут держаться рядом с тройкой, их будут хвалить. Но если нет, никто ругать «Балтику» не станет.

Сам Талалаев всe время говорит: «Что вы хотите? У нас нет ни того, ни другого». То есть всe время оправдания, однако их никто не будет ругать – они и так прыгнули выше головы», – сказал Мостовой.