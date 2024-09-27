Филин из «Химок» сообщил, чего не хватает Джикии

Защитник «Химок» Александр Филин рассказал, что новичку команды Георгию Джикии не хватает физических кондиций.
«Джикия сейчас готовится и набирает физическую форму. Как тренер решит, так он будет играть.
Георгий – хороший футболист, но ему надо ещe набрать кондиции», – сказал Филин.
- Центральный защитник заключил с подмосковным клубом контракт по схеме «1+1».
- Сообщалось, что его зарплата составит 4,5 миллиона рублей в месяц без учета бонусов.
- Джикия брал РПЛ со «Спартаком».
Источник: «Чемпионат»