Филин из «Химок» сообщил, чего не хватает Джикии

Защитник «Химок» Александр Филин рассказал, что новичку команды Георгию Джикии не хватает физических кондиций.

«Джикия сейчас готовится и набирает физическую форму. Как тренер решит, так он будет играть.

Георгий – хороший футболист, но ему надо ещe набрать кондиции», – сказал Филин.