Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу

Защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин высказался о нежелании российских футболистов ехать в Европу.

«По сравнению с Россией платят, конечно, меньше. Но у меня была одна из самых больших зарплат в команде. В любом российском середняке мне бы дали в 1,5 раза больше, чем в «Эйпене».

Я, кстати, долго размышлял на тему того, почему многие футболисты не хотят уезжать из России в Европу. Там не платят за паспорт. Большинство клубов – частные. Если за клубом нет крупной госкорпорации, руководство будет считать каждый цент и выжимать по максимуму из тех футболистов, которыми располагает. Я начал еще больше себя уважать, когда поехал в «Эйпен» – мало того, что на меньшие деньги, так еще и вдаль от семьи», – сказал Филин.