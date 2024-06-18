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    • Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу

    Филин из «Эйпена» объяснил, почему российские игроки не едут в Европу

    Защитник бельгийского «Эйпена» Александр Филин высказался о нежелании российских футболистов ехать в Европу.

    «По сравнению с Россией платят, конечно, меньше. Но у меня была одна из самых больших зарплат в команде. В любом российском середняке мне бы дали в 1,5 раза больше, чем в «Эйпене».

    Я, кстати, долго размышлял на тему того, почему многие футболисты не хотят уезжать из России в Европу. Там не платят за паспорт. Большинство клубов – частные. Если за клубом нет крупной госкорпорации, руководство будет считать каждый цент и выжимать по максимуму из тех футболистов, которыми располагает. Я начал еще больше себя уважать, когда поехал в «Эйпен» – мало того, что на меньшие деньги, так еще и вдаль от семьи», – сказал Филин.

    • 27-летний уроженец Симферополя в «Эйпене» 1,5 года.
    • В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Филин провел 16 матчей из 36, сделал ассист.
    • Игрок стоит 600 тысяч евро.

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    Источник: Sport24

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