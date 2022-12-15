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    Зимой из «Химок» уйдут 10-11 футболистов, в том числе Лантратов и сын Юрана («РБ Спорт»)

    «Химки» в зимнее трансферное окно с большой долей вероятности расстанутся примерно с 10-11 футболистами.

    По информации «РБ Спорт», подмосковный клуб ведет переговоры о расторжении контрактов с Дмитрием Тихим, Ильей Камышевым, Артемом Юраном, Ильей Лантратовым и другими игроками.

    Агенты планируют вывести из «Химок» Александра Зуева, Александра Филина, Александра Руденко, Илью Кухарчука и Александра Долгова. Александр Ломовицкий вернется из аренды в «Рубин».

    • «Химки» идут на предпоследнем месте в РПЛ.
    • Команда набрала 12 очков в 17 турах.
    • Гогниев возглавляет химчан с сентября.

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    Источник: «РБ Спорт»

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