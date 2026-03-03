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Команды
Балтика
Александр Филин
Статистика
€ 1,20 млн
Александр Филин - статистика
Балтика
25 июня 1996 (30), Симферополь
#25 | Защитник
179 см | 71 кг
Россия | Украина
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Балтика
0 : 1
03.03.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Торпедо
0 : 2
25.11.2025
Балтика
46' - 90'
Россия. Кубок, 6 тур
Балтика
1 : 2
23.10.2025
Локомотив
1' - 66'
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
3 : 0
01.10.2025
Акрон
1' - 78'
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
1 : 1
18.09.2025
Балтика
60' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Локомотив
2 : 0
13.08.2025
Балтика
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
2 : 1
29.07.2025
Балтика
1' - 62'
5'
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