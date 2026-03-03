Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 1,20 млн

Александр Филин - статистика

Балтика
25 июня 1996 (30), Симферополь
#25 | Защитник
179 см | 71 кг
Россия | Украина
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
6
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Балтика
0 : 1
03.03.2026
Зенит
Был в запасе
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 1 этап
Торпедо
0 : 2
25.11.2025
Балтика
46' - 90'
Россия. Кубок, 6 тур
Балтика
1 : 2
23.10.2025
Локомотив
1' - 66'
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
3 : 0
01.10.2025
Акрон
1' - 78'
Россия. Кубок, 4 тур
ЦСКА
1 : 1
18.09.2025
Балтика
60' - 90'
Россия. Кубок, 2 тур
Локомотив
2 : 0
13.08.2025
Балтика
1' - 90'
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
2 : 1
29.07.2025
Балтика
1' - 62'
5'
Главные новости
Карпин назвал своего фаворита на «Золотой мяч»-2026
18:50
Иванов отреагировал на резонансное высказывание единоросса Колесникова
18:41
Уволенного из «Ростова» Альбу назвали «жуликом»: «Я просто поражаюсь, кто к нам приезжает»
18:30
3
Карпин ответил на вопрос о снятии бана со сборной России
18:24
Хусанов может уйти из «Ман Сити» в другой топ-клуб АПЛ
18:15
ФотоРуни мощно преобразился: как теперь выглядит легенда английского футбола
17:53
3
41-летний Роналду объяснил, почему не завершил карьеру в сборной Португалии
17:31
3
Стало известно, кто возглавит «Рубин» в случае увольнения Артиги
17:17
1
«Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю»: Бубнов – о мотивации футболистов от Евсеева
16:57
1
Реакция Мостового на увольнение Альбы из «Ростова»
16:49
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+