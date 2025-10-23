Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Спартак - Зенит
Матчи
РПЛ
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Бельгия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Россия. Кубок
Балтика - Локомотив
Балтика - Локомотив: онлайн-трансляция 23 октября 2025
Балтика
23.10.2025, четверг, 21:00
Россия. Кубок, группа D, 35 тур
- : -
Не начался
Локомотив
Матч
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Балтика - Локомотив
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Балтика
Локомотив
Комличенко прокомментировал отказ «Спартаку»
Сегодня, 10:43
2
Бакаев: «У меня есть теория, почему фанаты «Спартака» хейтили Кононова»
Сегодня, 10:32
1
Батраков дороже зенитовца Энрике по версии CIES
Сегодня, 00:50
6
«Локомотив» нашел замену для Самошникова в худшей команде РПЛ
Вчера, 23:15
2
Бакаев определил лучший этап в карьере – он был не в «Спартаке»
Вчера, 20:57
2
Бубнов отреагировал на предложение Губерниева позвать Талалаева в «Спартак»
Вчера, 14:49
6
Названы судьи матчей 5-го тура РПЛ
Вчера, 13:09
14
В «Балтике» высказались об интересе «Краснодара» и «Локомотива» к Саусю
14 августа, 16:05
Быстров – об РПЛ: «Все лидеры сейчас – русские. Где Луис Энрике? Где Жедсоны-фигедсоны?»
14 августа, 15:04
10
Экс-судья Лапочкин назвал Батракова виновником потасовки в матче «Локомотив» – «Балтика»
14 августа, 11:50
7
Комличенко прокомментировал отказ «Спартаку»
Сегодня, 10:43
2
Бакаев: «У меня есть теория, почему фанаты «Спартака» хейтили Кононова»
Сегодня, 10:32
1
Батраков дороже зенитовца Энрике по версии CIES
Сегодня, 00:50
6
«Локомотив» нашел замену для Самошникова в худшей команде РПЛ
Вчера, 23:15
2
Бакаев определил лучший этап в карьере – он был не в «Спартаке»
Вчера, 20:57
2
Больше новостей
Россия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Иртыш
- : -
19.08.2025
Темп
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Калуга
- : -
19.08.2025
Амкал
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Кубань
- : -
19.08.2025
ПСК
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
КДВ
- : -
20.08.2025
Динамо Вл
Россия. Кубок, Regions Path - 2nd Round
Луки-Энергия
- : -
20.08.2025
Ленинградец
Последние матчи
Все
Балтика
Локомотив
Россия. Кубок, 2 тур
Локомотив
2 : 0
13.08.2025
Балтика
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
4 : 2
09.08.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
1 : 1
09.08.2025
Балтика
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Балтика
3 : 2
03.08.2025
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Пари НН
2 : 3
02.08.2025
Локомотив
Россия. Кубок, 2 тур
Локомотив
2 : 0
13.08.2025
Балтика
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Крылья Советов
1 : 1
09.08.2025
Балтика
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Балтика
3 : 2
03.08.2025
Оренбург
Россия. Кубок, 1 тур
Акрон
2 : 1
29.07.2025
Балтика
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Спартак
0 : 3
26.07.2025
Балтика
Россия. Кубок, 2 тур
Локомотив
2 : 0
13.08.2025
Балтика
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Локомотив
4 : 2
09.08.2025
Спартак
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Пари НН
2 : 3
02.08.2025
Локомотив
Россия. Кубок, 1 тур
ЦСКА
2 : 1
30.07.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Краснодар
1 : 2
26.07.2025
Локомотив
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: