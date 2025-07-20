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Филин: «Надеюсь получить долги от «Химок», я мечтатель»

Сегодня, 10:35
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Бывший защитник «Химок» Александр Филин рассчитывает получить долги с клуба. Он уже не существует.

– Еще надеетесь получить от «Химок» деньги, которые вам должны?

– Да. Я мечтатель (улыбается). Мечтаю об этом. Мечтаю о лучшем.

– А если реально смотреть на ситуацию?

– Если реально, то не знаю. Может быть, кто-то поможет закрыть все эти долги. Нужно верить в лучшее.

– У вас это первый случай в карьере, когда вам должны столько?

– У меня да, первый. Надеюсь, и последний. Но тут в первую очередь руководители должны что-то решать, контролировать. Когда клуб РПЛ заканчивает свое существование и при этом не выплачивает то, что положено, футболистам, тренерам, персоналу, сотрудникам клуба… Это ненормально.

– В бытовом плане сильно на вас сказывалось отсутствие платежей от «Химок» в последние полгода? Или были накопления?

– Это просто само по себе неприятно. Как любому человеку, будь то футболист или работник любого учреждения, мне неприятно, когда ты не получаешь деньги, которые положены тебе по контракту. Тем более ты вместе со своей командой стараешься делать свою работу хорошо. И считаю, что мы делали ее хорошо, раз смогли сохранить «Химкам» место в РПЛ по спортивному принципу, еще и без стыков.

  • «Химки» не получили лицензию на сезон РПЛ.
  • Клуб закрылся, не выплатив долги.
  • Филин сейчас в «Балтике».

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Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Балтика Филин Александр
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Комментарии (1)
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andrei-sarap-yandex
1753004294
откуда денег от 200 зрителей ???? если приходят на матч от 20 тысяч до 50 тысяч то денег есть для игроков и для хороших легионеров...СНЯТЬ ЛИМИТ это будет конкуренция а не 10 милионов евро цена за росс.паспорт....ПОЗОР РФС
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