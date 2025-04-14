Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
  • Главная
  • Новости
  • Филин из «Химок»: «Мы устали без зарплаты; семьи, дети спрашивают»

Филин из «Химок»: «Мы устали без зарплаты; семьи, дети спрашивают»

Сегодня, 13:14
5

Защитник «Химок» Александр Филин пожаловался на задержки зарплаты.

Франк Артига говорит, что футболисты устали ждать, намекая на финансовые проблемы.

– Мы устали не получать зарплату, тяжело об этом не думать. Семьи, дети и родители об этом спрашивают. Для современной жизни нужны деньги – мы не в советское время живем, где у всех все одинаково.

– Вокруг «Химок» всегда появляются странные новости – кто-то якобы подрался на тренировке, зарплату не платят, много других громких инфоповодов. Вы можете ответить, зачем нужны «Химки» в РПЛ?

– Хороший вопрос. Ну как… Для футбола нужны. Возможно, какой-то мальчишка посмотрит на нас и захочет в футбол играть. Нам надо работать во всех направлениях – с болельщиками в том числе. Я провел в клубе 140 игр и всей душой болею за эту команду, хочу, чтобы все было здесь хорошо. Что зависит от меня, я делаю на сто процентов.

Финансами я не занимаюсь, как и работой с болельщиками. Нынешние «Химки» нужны в РПЛ – если появится кто-то более достойный на наше место, значит, нас заменят.

  • «Химки» накануне уступили «Крыльям Советов» (1:3).
  • Команда идет 12-й.
  • Следующий соперник – «Зенит» (20 апреля).

Еще по теме:
Артига – о финансовой ситуации в «Химках»: «Игроки устали и теряют терпение, у них семьи» 4
Стало известно, кто заменит Артигу в «Химках» 1
«Матч ТВ» покажет 4 матча 25-го тура РПЛ 10
Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Химки Филин Александр
Рекомендуем
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladik12
1744625798
Ничего, "Бзенит" вам перед выходными закинет. Чтоб вам вдруг не пришло в голову упираться и брыкаться.
Ответить
Spartak_forv@
1744626141
Красноречиво…и его можно понять
Ответить
FWSPM
1744626821
на молоко и хлеб хоть есть для детей или скинуть на карту?
Ответить
Константин-Шапкин-google
1744628463
Это конечно не правильно. Зачем играть в премьере,если не можешь содержать клуб
Ответить
Главные новости
Букмекеры перестали считать «Краснодар» фаворитом на титул РПЛ
14:55
ВидеоМусаев был раздражен поведением журналиста на пресс-конференции после матча с «Зенитом»
14:43
1
Тренер «Нефтехимика» прокомментировал информацию, что команда «сдала» матч «Уралу»: «Ничего не буду опровергать»
14:35
Восторженный Орлов прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Краснодаром»: «Жирная «пятерка»
14:26
«Урал» заподозрили в проведении договорного матча (Sport Baza)
14:14
9
Артига – о финансовой ситуации в «Химках»: «Игроки устали и теряют терпение, у них семьи»
14:07
4
Стало известно, кто заменит Артигу в «Химках»
13:50
1
Пальцев из «Динамо Мх» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»: «Просто хочу туда»
13:24
11
Филин из «Химок»: «Мы устали без зарплаты; семьи, дети спрашивают»
13:14
5
Медведев прокомментировал новость о 250-тысячных премиальных «Зениту»: «Есть система премирования, нацеленная на результат»
13:08
9
Все новости
Все новости
Артига – о финансовой ситуации в «Химках»: «Игроки устали и теряют терпение, у них семьи»
14:07
4
ВидеоЭмоциональная речь Осинькина перед игроками «Крыльев» после волевой победы над «Химками»
13:56
Стало известно, кто заменит Артигу в «Химках»
13:50
1
Пальцев из «Динамо Мх» сделал выбор между «Спартаком» и «Зенитом»: «Просто хочу туда»
13:24
11
Филин из «Химок»: «Мы устали без зарплаты; семьи, дети спрашивают»
13:14
5
Медведев прокомментировал новость о 250-тысячных премиальных «Зениту»: «Есть система премирования, нацеленная на результат»
13:08
9
«Получилось смешно»: директор «Крыльев Советов» – о своей шутке про «Спартак»
13:00
1
ВидеоСоболев проигнорировал журналистов после разгрома «Краснодара»
12:52
1
Опубликована сборная 24-го тура РПЛ по версии WhoScored
12:44
«Матч ТВ» покажет 4 матча 25-го тура РПЛ
12:18
10
Болельщики «Зенита» одним словом отреагировали на 250-тысячные премиальные за победу над «Краснодаром»
11:55
21
Стало известно, зачем матч «Зенит» – «Краснодар» прерывали на 2 минуты
11:49
6
Орлов оценил игру Соболева в матче с «Краснодаром»
11:33
4
Самая сексуальная спортивная ведущая России возмутилась премиальными «Зенита» за разгром «Краснодара»
11:32
16
Агент Сперцяна отказалась от варианта перехода игрока в клуб из топ-3 АПЛ
11:25
7
Зиньковский прокомментировал информацию об уходе из «Спартака»
11:03
2
Андрей Мостовой оценил значимость победы над «Краснодаром» для «Зенита»
10:45
Титов высказался о возможности ухода Станковича из «Спартака»
10:38
2
ФотоЧемпионские расклады в РПЛ по версии суперкомпьютера
10:26
6
Экс-президент «Локомотива» оценил кандидатуру Черчесова
10:15
Корнеев назвал причину проблем «Краснодара»
10:06
1
Червиченко сказал, в чем Мусаев превосходит Станковича и наоборот
09:37
19
Мостовой ответил, есть ли у «Спартака» шансы на чемпионство
09:23
3
Шалимов оценил перспективы «Факела» в борьбе за место в РПЛ
09:00
2
Червиченко назвал условие для чемпионства «Спартака»: «Это будет мегапозор, но все равно»
08:39
45
Мостовой – о победе «Зенита»: «Семак здесь при чем?»
08:15
11
Дзюба подготовился к исполнению пенальти до матча с «Факелом»
08:04
Луис Энрике прокомментировал 4:1 «Зенита» с «Краснодаром»
06:30
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 