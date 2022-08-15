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    Защитник «Химок» Филин: «Для меня лично отставка Юрана непонятна»

    Защитник «Химок» Александр Филин высказался об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера.

    При нем подмосковная команда набрала семь очков в четырех турах и шла на седьмом месте в таблице РПЛ.

    «Для меня лично отставка Юрана непонятна. Да, он приехал к нам на базу, попрощался, поблагодарил за работу. Всe стандартно.

    Но надо работать дальше. Если мы будем обращать внимание на прошлого тренера, то можем перестать набирать очки.

    Не скажу, что тренерская смена как-то сказалась, потому что мы играли тем же составом, костяк команды у нас есть. Поэтому смена тренера на нас сильно не повлияла.

    Чувствуется ли что-то новое, что привнeс Николай Писарев? Пока рано об этом говорить», – сказал Филин.

    • Юран покинул «Химки» в среду.
    • Его заменил Николай Писарев.
    • Команда проиграла «Ахмату» (1:3) в первом матче после смены тренера.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4271

      Enter2006 9 минут назад

      Она всему РПЛ и болельщикам непонятна, видимо Терюшков со своим Садыговым приняли не те таблетки...

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