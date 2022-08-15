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  • Защитник «Химок» Филин: «Для меня лично отставка Юрана непонятна»

Защитник «Химок» Филин: «Для меня лично отставка Юрана непонятна»

15 августа 2022, 12:51
3

Защитник «Химок» Александр Филин высказался об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера.

При нем подмосковная команда набрала семь очков в четырех турах и шла на седьмом месте в таблице РПЛ.

«Для меня лично отставка Юрана непонятна. Да, он приехал к нам на базу, попрощался, поблагодарил за работу. Всe стандартно.

Но надо работать дальше. Если мы будем обращать внимание на прошлого тренера, то можем перестать набирать очки.

Не скажу, что тренерская смена как-то сказалась, потому что мы играли тем же составом, костяк команды у нас есть. Поэтому смена тренера на нас сильно не повлияла.

Чувствуется ли что-то новое, что привнeс Николай Писарев? Пока рано об этом говорить», – сказал Филин.

  • Юран покинул «Химки» в среду.
  • Его заменил Николай Писарев.
  • Команда проиграла «Ахмату» (1:3) в первом матче после смены тренера.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Филин Александр Юран Сергей
Комментарии (3)
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Enter2006
1660562640
Она всему РПЛ и болельщикам непонятна, видимо Терюшков со своим Садыговым приняли не те таблетки...
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моэм
1660565506
Ты не один , у кого мозги стали раком после очередного НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО финта ушами ДЕПУТАТА Терюшкова .
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АЛЕКС 58
1660568600
Пока у нас в думе спортсмены,а в спорте депутаты,порядка не будет ни там,ни там
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