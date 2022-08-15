Защитник «Химок» Филин: «Для меня лично отставка Юрана непонятна»

Защитник «Химок» Александр Филин высказался об уходе Сергея Юрана с поста главного тренера.

При нем подмосковная команда набрала семь очков в четырех турах и шла на седьмом месте в таблице РПЛ.

«Для меня лично отставка Юрана непонятна. Да, он приехал к нам на базу, попрощался, поблагодарил за работу. Всe стандартно.

Но надо работать дальше. Если мы будем обращать внимание на прошлого тренера, то можем перестать набирать очки.

Не скажу, что тренерская смена как-то сказалась, потому что мы играли тем же составом, костяк команды у нас есть. Поэтому смена тренера на нас сильно не повлияла.

Чувствуется ли что-то новое, что привнeс Николай Писарев? Пока рано об этом говорить», – сказал Филин.