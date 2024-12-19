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    • Определен игрок, который предолел наибольшую дистанцию за 18 туров РПЛ – более 231 км

    Определен игрок, который предолел наибольшую дистанцию за 18 туров РПЛ – более 231 км

    Полузащитник «Акрона» Стефан Лончар стал лидером первой части сезона РПЛ по общей дистанции. За 1732 сыгранных минуты он преодолел 231 072 м.

    Следом расположились Данил Глебов из «Ростова» и партнер Лончара по команде Алекса Джурасович.

    В топ-8 также вошли Иван Обляков из ЦСКА, Никита Глушков («Динамо Мх»), Дуглас Сантос, Вильмар Барриос (оба – «Зенит») и Александр Филин («Химки»).

    • 28-летний Лончар перешел в «Акрон» в июле. Он сыграл в РПЛ 18 матчей, забил 5 голов, отдал 6 передач.
    • 19-й тур РПЛ будет сыгран с 28 февраля по 2 марта.

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    Источник: телеграм-канал РУСТАТ

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    Комментарии (1)
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    1734594717
    ВСех -в лёгкую атлетику,на гладкие дистанции.Всё равно в футболе нам ничего не светит,может лёгкую атлетику подымут.
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