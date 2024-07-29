Филин назвал причину поражения «Химок» от «Спартака»

Защитник «Химок» Александр Филин высказался после матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

«Мы делали простые ошибки. Потеряли два мяча в середине, что привело к двум пропущенным. Думаю, что в начале второго тайма концентрация должна быть выше.

«Спартак» – это качественная команда. Мы готовились ко встрече с ней, разбирали моменты. Повторюсь, если ты ошибаешься – тебе забивают», – сказал Филин.