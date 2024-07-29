Филин назвал причину поражения «Химок» от «Спартака»

Защитник «Химок» Александр Филин высказался после матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).
«Мы делали простые ошибки. Потеряли два мяча в середине, что привело к двум пропущенным. Думаю, что в начале второго тайма концентрация должна быть выше.
«Спартак» – это качественная команда. Мы готовились ко встрече с ней, разбирали моменты. Повторюсь, если ты ошибаешься – тебе забивают», – сказал Филин.
- «Спартак» 31 июля сыграет против «Динамо» в кубковом матче.
- Следующий соперник по РПЛ – «Крылья Советов» (5 августа).
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.
Источник: Metaratings