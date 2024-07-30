Радимов поделился впечатлениями от игры «Спартака» в Химках

Бывший полузащитник «Зенита», ЦСКА и сборной России Владислав Радимов высказался об игре «Спартака» в матче 2-го тура РПЛ с «Химками» (3:1).

«Да, «Спартак» в этом туре очень понравился. А ведь просто привезли одного футболиста. И команда побежала.

Мне понравились перестановки Станковича, который выпустил быстрых крайних защитников – Хлусевича и Рябчука, которые быстрее того же Денисова. И это сыграло свое роль.

А Барко – это да. Он просто забрал мяч в середине поля. Как в свое время говорили: не знаешь, что делать с мячом – отдай Гаврилову. Спартачи со стажем должны это помнить. И вот сейчас такая же ситуация: не знаешь, что делать – отдай Барко! И в стенки, и во фланги, и когда надо, и гол такой забил со штрафного.

И, кстати, Угальде, который наконец забил в чемпионате, с приходом Барко будет играть по-другому. Потому что человек принимает, разворачивает все вперед, атакует.

Мне, правда, жалко Игнатова, который без конкурентов варился в собственном соку, а сейчас не получит этого места. И, возможно, другие игроки, тот же Умяров, заиграют по-другому, потому что увидят, что Барко старается играть вперед, он это умеет, ему это нравится.

А если еще и нападающий Жозе Виллиан наберет форму... Еще бы пару человек уверенных в себе, опорника бы в середину поля – и «Спартак» был бы достойной боевой единицей», – сказал Радимов.