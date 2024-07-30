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  • Мостовой высказался об отмененном голе «Химок» в ворота «Спартака»

Мостовой высказался об отмененном голе «Химок» в ворота «Спартака»

30 июля 2024, 08:45
12

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что гол «Химок» в ворота красно-белых в первом тайме матча 2-го тура РПЛ не был засчитан по ошибке.

«После матча с «Оренбургом» посмотрел состав «Спартака» и понял, в чeм причина поражения. Уже после игры Станкович заявил, что подождите, всe будет впереди. Деян только три недели в команде, поэтому не до конца понимает, кто и где лучше играет. Поэтому я говорил: «Успокойтесь, дальше с «Химками» увидим три-четыре замены». Я включил матч с «Химками» и увидел четыре замены, это всe напрашивалось. Станкович играл на высочайшем уровне, он всe понимает.

Первый тайм был равным, но с преимуществом «Спартака». По моментам не было преимущества. Если бы не отменeнный гол «Химок»… Кто сидит на VAR? Гол «Химок» был забит нормально, а Умяров совершил грубейшую ошибку, потеряв мяч в центре поля. Заболотный никак не нарушал правила, он резко пошeл в отбор и отнял мяч. Умяров отличается этим, он не первый раз ошибается или «привозит».

«Спартак» должен сказать спасибо, что есть VAR, потому что кто-то позвонил судье, он остановил игру и нашeл это нарушение. Но другое дело, что это был чистый гол. «Спартаку» повезло в этом моменте, потом красно-белые не забили пенальти. Ключевой момент – шикарный штрафной удар. Пока «Химки» приходили в себя, им забили второй мяч, а уже потом было понятно, что игра сделана», – сказал Мостовой.

  • На 42-й минуте гол в ворота «Спартака» забил Лукас Вера. Главный судья Василий Казарцев не засчитал гол после вмешательства VAR. Он решил, что Антон Заболотный, отдавший пас на Веру, нарушил правила, так как ударил Наиля Умярова по ноге в ходе атаки.
  • «Спартак» одержал победу в матче со счетом 3:1. Все голы были забиты после перерыва.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки Мостовой Александр
Комментарии (12)
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Spartak_forv@
1722318804
То,что Умяров посредственный футболист,совсем не отменяет того,что перед отменённым голом ему заехали по ноге.От души,как говорится.На повторе всё замечательно видно,в мельчайших деталях.Но вот поди ж ты,некоторым не видно.Ну очки и многократные повторы вам в руки
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SLADE2019
1722321461
Довел Спартак своих болельщиков, поклонников и пр. Который день обсуждается его игра (победа) с явно посредственной командой. Мостовой прав, победа с запашком, отрицать это не совсем серьезно. Тем не менее, три очка в копилку. Ждем с надеждой следующих матчей, хотя бы того, что Умяров крепко сядет в запас.
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NewLife
1722322278
Мостовой, не надо смотреть футбол по советскому телевизору "Радуга")
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anatolich72
1722327109
Гол красивый, но нарушение видно, зачем неделю эту тему развивать.
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oliveconfiden
1722328728
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andr45
1722437703
БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ СТАТИСТИКА МАТЧА ХИМКИ _ СПАРТАК Владение мячом, % 31 69 Удары по воротам 5 22 Удары в створ ворот 2 9
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Сергей-Ерошенко-vkontakte
1722457916
Мостовой обиженный, не очень умный чел. Кто не видел нарушения на Умярове, такие же имбицылы.
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