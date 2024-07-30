Мостовой высказался об отмененном голе «Химок» в ворота «Спартака»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой считает, что гол «Химок» в ворота красно-белых в первом тайме матча 2-го тура РПЛ не был засчитан по ошибке.

«После матча с «Оренбургом» посмотрел состав «Спартака» и понял, в чeм причина поражения. Уже после игры Станкович заявил, что подождите, всe будет впереди. Деян только три недели в команде, поэтому не до конца понимает, кто и где лучше играет. Поэтому я говорил: «Успокойтесь, дальше с «Химками» увидим три-четыре замены». Я включил матч с «Химками» и увидел четыре замены, это всe напрашивалось. Станкович играл на высочайшем уровне, он всe понимает.

Первый тайм был равным, но с преимуществом «Спартака». По моментам не было преимущества. Если бы не отменeнный гол «Химок»… Кто сидит на VAR? Гол «Химок» был забит нормально, а Умяров совершил грубейшую ошибку, потеряв мяч в центре поля. Заболотный никак не нарушал правила, он резко пошeл в отбор и отнял мяч. Умяров отличается этим, он не первый раз ошибается или «привозит».

«Спартак» должен сказать спасибо, что есть VAR, потому что кто-то позвонил судье, он остановил игру и нашeл это нарушение. Но другое дело, что это был чистый гол. «Спартаку» повезло в этом моменте, потом красно-белые не забили пенальти. Ключевой момент – шикарный штрафной удар. Пока «Химки» приходили в себя, им забили второй мяч, а уже потом было понятно, что игра сделана», – сказал Мостовой.