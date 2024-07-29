Федотов призвал сильно наказать Казарцева за «клоунаду» в матче «Химки» – «Спартак»

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов проанализировал работу судьи Василия Казарцева на матче 2-го тура «Химки» – «Спартак» (1:3).

«Тут был бенефис Казарцева. Первый эпизод – гол «Химок». Арбитры на VAR увидели фол в атаке на Умярове, атака шла вертикально. Заболотный в мяч не играл, это фол. Так что гол «Химок» в ворота «Спартака» отменeн правильно. Возможно, в поле ему эпизод перекрывали, но вопрос тут не в фоле даже, а в том, что судья устроил цирк при просмотре. Во-первых, зачем так долго смотреть? Во-вторых, игроки не имеют права подходить к монитору при просмотре. Здесь же они подошли, стали что-то кричать, в ответ Казарцев вышел, тоже стал кричать, что чего-то там не слышит, стал махать руками… У судьи для таких эпизодов есть карточки, надо наказывать, а не руками махать.

Теперь к моменту с фолом на Угальде в штрафной «Химок». Эпизод был простой, открытый, Казарев должен был назначать 11-метровый сам. Но это полбеды. После VAR Казарцев назначил верно назначил пенальти (была подножка). Дальше идeт удар, сейв, удар Угальде с добивание – сейв. Тут важно, что в момент удара Угальде судья дал свисток на окончание игры. И тут он решил всех задурить. В идеальной ситуации Казарцев должен был дождаться, пока мяч уйдeт за пределы поля, и уже тогда слушать VAR – было ли нарушений со стороны бьющего, вратаря или Угальде. Но тут он дал свисток, затем начал делать вид, что что-то там слушает… Ну так нельзя работать. Если бы «Спартак» забил, а Казарцев закончил тайм – все бы одурели. Если бы «Спартак» забил, Казарцев закончил тайм, но засчитал гол – был бы протест от «Химок». Его реально спасло, что Угальде не забил с добивания.

Казарцеву, который так любит себя показывать, надо запомнить: это ты – для футбола, а не футбол – для тебя. На месте руководства сильно бы наказал его за эту клоунаду. Что касается оценки, то они снижается только за эпизод с неназначенным 11-метровым, в случае с голом «Химок» обзор мог быть перекрыт», – сказал Федотов.

Федотов не судит профессиональный футбол с 2018 года.

44-летний Казарцев в РПЛ с 2012 года.

У него есть образование инженера-математика.

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