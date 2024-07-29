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  • Садыгов заявил, что «Химки» проиграли «Спартаку» из жалости

Садыгов заявил, что «Химки» проиграли «Спартаку» из жалости

29 июля 2024, 18:17
33

Куратор «Химок» Туфан Садыгов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

«Команда произвела хорошее впечатление. «Спартаку» вчера победа нужна была больше. Это народная команда. Не хочется, чтобы их лихорадило. На них все накинулись, их даже жалко. Надо было дать возможность взять три очка.

Но во втором круге мы точно вернем должок. Уверен, что у них в гостях мы точно заберем три очка», – сказал Садыгов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Химки
Комментарии (33)
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VVM1964
1722266750
По моему, Химки превращаются в команду клоунов ... То они с Зенитом конкурировать собираются, то проигрывают из жалости к сопернику...)
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subbotaspartak
1722266993
Это даже не глупость, тупость, дебилизм
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Spartak_forv@
1722267392
Они там точно что-то употребляют в Химках
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DVOK68
1722267470
Да это понятно.Премного благодарен Туфану Туфанычу за акт благотворительности,ну и другие спартачи наверняка присоединятся к моей благодарности.
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...уефан
1722267653
...есть чуйка, что Химки пожалеют 14 команд, которых пропустят вперёд себя к концу чемпа...
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Цугундeр
1722267734
Жалость привнесённая извне , да ещё и в кожаном портфеле не считается жалостью (присно и во веки веков) , вплоть до второго круга.. Там и Аллах приглядит , ежли чо...
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k611
1722267902
Во как. Что только не придумают.
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acor94
1722268005
Добровольная сдача матча? Отчислить Химки из лиги, отправить в любители
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paracetamol
1722268059
Вот так вот, народная команда, надо проиграть. А еще судья их пожалел, гол не засчитал и липовый пен поставил, вместе с жалельщиком из ВАРа!
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Cleaner
1722272410
Спартак докатился до того, что его уже даже ХИМКИ жалеть начали!!!...)))
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