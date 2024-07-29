Садыгов заявил, что «Химки» проиграли «Спартаку» из жалости

Куратор «Химок» Туфан Садыгов поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ против «Спартака» (1:3).

«Команда произвела хорошее впечатление. «Спартаку» вчера победа нужна была больше. Это народная команда. Не хочется, чтобы их лихорадило. На них все накинулись, их даже жалко. Надо было дать возможность взять три очка.

Но во втором круге мы точно вернем должок. Уверен, что у них в гостях мы точно заберем три очка», – сказал Садыгов.