Экс-игрок «Уфы» рассказал о периоде общения с футболистом сборной Украины Зинченко

Бывший футболист «Уфы» Александр Филин, играющий за «Эйпен» в Бельгии, рассказал о защитнике «Арсенала» и сборной Украины Александре Зинченко.

«Я сыграл один просмотровый матч за молодежку и подписался. Первая зарплата была где-то 50 тысяч рублей. Жил на съемной квартире вместе с Зинченко. У него зарплата была намного выше моей, поэтому все расходы он брал на себя – не давал мне платить за еду и квартиру», – рассказал Филин.