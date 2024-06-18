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    • Экс-игрок «Уфы» рассказал о периоде общения с футболистом сборной Украины Зинченко

    Экс-игрок «Уфы» рассказал о периоде общения с футболистом сборной Украины Зинченко

    Бывший футболист «Уфы» Александр Филин, играющий за «Эйпен» в Бельгии, рассказал о защитнике «Арсенала» и сборной Украины Александре Зинченко.

    «Я сыграл один просмотровый матч за молодежку и подписался. Первая зарплата была где-то 50 тысяч рублей. Жил на съемной квартире вместе с Зинченко. У него зарплата была намного выше моей, поэтому все расходы он брал на себя – не давал мне платить за еду и квартиру», – рассказал Филин.

    • 27-летний украинец Александр Зинченко защищал цвета «Уфы» с 2015 по 2016 годы. В майке башкирского коллектива защитник сыграл 33 встречи. В них он сумел записать в свой актив 2 гола и 4 голевых передачи. Игра Александра впечатлила боссов «Манчестер Сити». И уже летом 2016 года Зинченко переехал в Англию.
    • В минувшем розыгрыше АПЛ украинец выступал за «Арсенал». Футболист поучаствовал в 35 матчах, набрав 1+2 по системе «гол плюс пас». Зинченко является 4-кратным чемпионом Англии.
    • В активе Александра 9 голов в 64 играх за сборную Украины.

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    Источник: Sport24

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