Филин: «Интерес от «Маккаби» есть. Гражданство Израиля? Все возможно»

Защитник «Химок» Александр Филин подтвердил информацию об интересе со стороны «Маккаби Хайфы».

«Да, интерес есть, мне об этом агент говорил. Сейчас у меня действующий контракт с «Химками», поэтому думаю только них. Агент занимается моими делами. Мое дело — играть.

Гражданство Израиля? Все возможно, у меня жена гражданка Израиля», – сказал заявил Филин.

Рыночная стоимость Филина – 1,2 миллиона евро.

В этом сезоне он провел за «Химки» 18 матчей.

Тест: назовите все российские клубы