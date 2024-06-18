Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко

Бывший защитник «Уфы» Александр Филин рассказал об общении с игроком сборной Украины Александром Зинченко.

Они вместе играли за «Уфу» в 2016 году.

– Сейчас общаетесь?

– До недавнего времени списывались, поздравляли друг друга с днями рождения. Но после начала известных событий все мои друзья, с которыми мы были в «Шахтере», отписались от меня в соцсетях и прекратили общение – в том числе и Саня. Некоторые чудаки даже писали мне в директ всякую фигню. Больные люди.

– Зинченко признавался, что больше никогда не пожмет руку спортсменам из России. А ты ему пожмешь, если увидишь?

– Хороший вопрос. Наверное, да. Он не сделал мне ничего плохого. Я благодарен ему за тот период жизни, который мы прошли вместе.