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    • Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко

    Российский экс-защитник «Уфы» ответил, пожмет ли руку Зинченко

    Бывший защитник «Уфы» Александр Филин рассказал об общении с игроком сборной Украины Александром Зинченко.

    • Они вместе играли за «Уфу» в 2016 году.

    – Сейчас общаетесь?

    – До недавнего времени списывались, поздравляли друг друга с днями рождения. Но после начала известных событий все мои друзья, с которыми мы были в «Шахтере», отписались от меня в соцсетях и прекратили общение – в том числе и Саня. Некоторые чудаки даже писали мне в директ всякую фигню. Больные люди.

    – Зинченко признавался, что больше никогда не пожмет руку спортсменам из России. А ты ему пожмешь, если увидишь?

    – Хороший вопрос. Наверное, да. Он не сделал мне ничего плохого. Я благодарен ему за тот период жизни, который мы прошли вместе.

    • 27-летний украинец Александр Зинченко защищал цвета «Уфы» с 2015 по 2016 годы. В майке башкирского коллектива защитник сыграл 33 встречи. В них он сумел записать в свой актив 2 гола и 4 голевых передачи. Игра Александра впечатлила боссов «Манчестер Сити». И уже летом 2016 года Зинченко переехал в Англию.
    • В минувшем розыгрыше АПЛ украинец выступал за «Арсенал». Футболист поучаствовал в 35 матчах, набрав 1+2 по системе «гол плюс пас». Зинченко является 4-кратным чемпионом Англии.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии (4)
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    The only one
    1718719062
    Благородный. Молодец.
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    Алексей З
    1718719096
    К сожалению из за одного урода , миллионы стали врагами.
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