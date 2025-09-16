Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Мбаппе вошел в топ-7 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Мбаппе вошел в топ-7 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Сегодня, 23:00

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил «Марселю» в 1-м туре общего этапа ЛЧ.

Мбаппе реализовал пенальти на 29-й минуте, отличившись в 56-й раз в главном еврокубке.

По числу голов в Лиге чемпионов француз догнал Руда ван Нистелроя. Теперь они делят седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.

Чаще Мбаппе забивали только Томас Мюллер (57), Рауль (71), Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (105), Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (140).

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Рейтинг Реал Мбаппе Килиан ван Нистелрой Руд
Комментарии (0)
