Мбаппе вошел в топ-7 лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе забил «Марселю» в 1-м туре общего этапа ЛЧ.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Мбаппе реализовал пенальти на 29-й минуте, отличившись в 56-й раз в главном еврокубке.
По числу голов в Лиге чемпионов француз догнал Руда ван Нистелроя. Теперь они делят седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории турнира.
Чаще Мбаппе забивали только Томас Мюллер (57), Рауль (71), Карим Бензема (90), Роберт Левандовски (105), Лионель Месси (129) и Криштиану Роналду (140).
Источник: «Бомбардир»