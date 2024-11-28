Ван Нистелрой нашел новую работу в АПЛ

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой смог трудоустроиться в другом английском клубе.
В ближайшее время голландский специалист возглавит «Лестер».
Стороны уже договорились. Ван Нистелрой сменит Стива Купера, уволенного в прошлое воскресенье.
- «Лестер» идет на 16-м месте в АПЛ с 10 очками в 12 турах.
- Ван Нистелрой покинул «МЮ» 11 ноября.
- Он с лета входил в штаб Эрика тен Хага и исполнял обязанности главного тренера после его отставки.
Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов
Источник: твиттер Фабрицио Романо