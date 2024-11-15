Ван Нистелрой попрощался с «Манчестер Юнайтед»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой опубликовал прощальное письмо в соцсетях.

«Всем в «Манчестер Юнайтед», в особенности персоналу, игрокам и болельщикам. Хочу поблагодарить вас от всего сердца за ваши невероятные усилия и поддержку.

Для меня было привилегией и честью представлять клуб в качестве игрока, ассистента и главного тренера, и я всегда буду дорожить воспоминаниями, которые мы разделили вместе.

«Манчестер Юнайтед» всегда будет занимать особое место в моем сердце, и я надеюсь, что в скором времени на «Олд Траффорд» будет еще много славных дней – не только потому, что я хочу, чтобы клуб преуспел, но и потому, что вы все этого заслуживаете!

Всего наилучшего и берегите себя», – написал ван Нистелрой.

Голландец присоединился к «МЮ» летом.

Он исполнял обязанности главного тренера после увольнения Эрика тен Хага.

При нем команда одержала 3 победы и 1 раз сыграла вничью в 4 матчах.

11 ноября «Юнайтед» возглавил Рубен Аморим.

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