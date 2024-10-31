Ван Нистелрой ответил, хочет ли он остаться в «Манчестер Юнайтед» после смены тренера

Тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой высказался о своем будущем в клубе.

Летом голландец вошел в тренерский штаб Эрика тен Хага.

28 октября «МЮ» уволил главного тренера. Вместо него хотят назначить Рубена Аморима.

Ван Нистелрой временно возглавляет команду – в дебютном матче был разгромлен «Лестер» (5:2) в Кубке лиги.

«Мне предельно ясно дали понять, что работа [временного тренера] не продлится долго. Меня это устроило. Жаль, что Эрику пришлось уйти. Посмотрим, что будет после воскресенья.

Я по-прежнему очень хочу вернуться к работе ассистента в этом и следующем сезоне, я очень мотивирован помогать клубу – это и есть моя цель», – сказал ван Нистелрой.