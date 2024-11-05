Ван Нистелрой прокомментировал назначение Аморима в «МЮ»

Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой сказал, что с нетерпением ждет возможности познакомиться с новым главным тренером команды Рубеном Аморимом. Португальский специалист присоединится к клубу 11 ноября.

«С нетерпением жду возможности познакомиться с ним поближе. Он прекрасно зарекомендовал себя – молодой, талантливый тренер, который долгое время добивался успеха в Португалии. Так что, как я уже говорил, я с нетерпением жду возможности продолжать помогать клубу двигаться вперед – это моя главная цель.

Я не говорил с ним, и на данный момент вообще не планировал этого. Я выполняю свою работу по подготовке к играм в четверг и воскресенье, а пока жду, как будут развиваться события в общении с новым главным тренером», – сказал ван Нистелрой.

Также нидерландец выразил разочарование домашней ничьей с «Челси» в матче 10-го тура АПЛ.

«Мы немного разочарованы, потому что не смогли забить второй гол, использовать те моменты, которые у нас были. Такое чувство возникло не только у меня лично, но и в раздевалке.

В последних матчах мы потеряли несколько очков, потому что не реализовали свои моменты. Хорошо, что мы много создаем на протяжении всего сезона.

В этом смысле я не слишком беспокоюсь. Когда футболисты войдут в игру, начнут добиваться результатов и обретут уверенность, тогда придут и голы», – сказал ван Нистелрой.