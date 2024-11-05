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    Ван Нистелрой прокомментировал назначение Аморима в «МЮ»

    Временный тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой сказал, что с нетерпением ждет возможности познакомиться с новым главным тренером команды Рубеном Аморимом. Португальский специалист присоединится к клубу 11 ноября.

    «С нетерпением жду возможности познакомиться с ним поближе. Он прекрасно зарекомендовал себя – молодой, талантливый тренер, который долгое время добивался успеха в Португалии. Так что, как я уже говорил, я с нетерпением жду возможности продолжать помогать клубу двигаться вперед – это моя главная цель.

    Я не говорил с ним, и на данный момент вообще не планировал этого. Я выполняю свою работу по подготовке к играм в четверг и воскресенье, а пока жду, как будут развиваться события в общении с новым главным тренером», – сказал ван Нистелрой.

    Также нидерландец выразил разочарование домашней ничьей с «Челси» в матче 10-го тура АПЛ.

    «Мы немного разочарованы, потому что не смогли забить второй гол, использовать те моменты, которые у нас были. Такое чувство возникло не только у меня лично, но и в раздевалке.

    В последних матчах мы потеряли несколько очков, потому что не реализовали свои моменты. Хорошо, что мы много создаем на протяжении всего сезона.

    В этом смысле я не слишком беспокоюсь. Когда футболисты войдут в игру, начнут добиваться результатов и обретут уверенность, тогда придут и голы», – сказал ван Нистелрой.

    • «МЮ» занимает 13-е место в АПЛ с 12 очками после 10 туров.
    • На этой неделе команда проведет два домашних матча: с ПАОК в Лиге Европы 7 ноября и с «Лестером» в чемпионате Англии 10 ноября.

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    Источник: Manchester Evening News

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    05.11.2024 09:13
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    Комментарии (3)
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    Cleaner
    1730797758
    МЮ в Англии это как Спартак в России. Команда для поржать...)))
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    zigbert
    1730811754
    Если голевые моменты создаются - это уже хорошо.Останется только подтянуть реализацию. Гораздо хуже когда их совсем нет.
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