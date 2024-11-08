Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
    2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
    3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
    • Главная
    • Новости
    • Ван Нистелрой порадовался первой победе «МЮ» в Лиге Европы в этом сезоне

    Ван Нистелрой порадовался первой победе «МЮ» в Лиге Европы в этом сезоне

    Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой выразил удовлетворение результатом игры с ПАОК (2:0) в 4-м туре общего этапа Лиги Европы.

    «Довольно слабая первая половина, мягко говоря. Вторую мы провели гораздо лучше. Это очевидно.

    Амад Диалло сыграл решающую роль. Он не только забил, но и действовал очень опасно. Хорошая работа.

    Мы не лучшим образом выбирали позиции в первом тайме, во втором стало намного лучше. Мы создавали недостаточно много моментов для Хойлунда до перерыва. Потом стало лучше, но некоторые навесы не дошли до него.

    Перед матчем я сказал парням, что «МЮ» год не побеждал на «Олд Траффорд» в еврокубках. Мы не могли поверить в это. Настало время изменить ситуацию, перестроиться. Это важное время для клуба.

    Для меня важно добиться результата. Можно лишь порадоваться тому, как сыграли футболисты», – сказал ван Нистелрой в эфире TNT Sports.

    • Амад Диалло забил голы на 50-й и 77-й минутах.
    • «МЮ» занимает 15-е место на общем этапе Лиги Европы с 6 очками после 4 игр, до этого команда трижды сыграла вничью. ПАОК идет 33-м с 1 баллом.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

    Новости по теме
    Реакция отца Оздоева на автограф от Скоулза
    Оздоев взял автограф у Скоулза после матча Лиги Европы
    Лига Европы. «МЮ» победил ПАОК Чалова и Оздоева, разгромное поражение киевского «Динамо» и другие результаты
    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.11.2024 08:29
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+
    Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
    Полная версия
    • Читайте нас: 