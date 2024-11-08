Ван Нистелрой порадовался первой победе «МЮ» в Лиге Европы в этом сезоне

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой выразил удовлетворение результатом игры с ПАОК (2:0) в 4-м туре общего этапа Лиги Европы.

«Довольно слабая первая половина, мягко говоря. Вторую мы провели гораздо лучше. Это очевидно.

Амад Диалло сыграл решающую роль. Он не только забил, но и действовал очень опасно. Хорошая работа.

Мы не лучшим образом выбирали позиции в первом тайме, во втором стало намного лучше. Мы создавали недостаточно много моментов для Хойлунда до перерыва. Потом стало лучше, но некоторые навесы не дошли до него.

Перед матчем я сказал парням, что «МЮ» год не побеждал на «Олд Траффорд» в еврокубках. Мы не могли поверить в это. Настало время изменить ситуацию, перестроиться. Это важное время для клуба.

Для меня важно добиться результата. Можно лишь порадоваться тому, как сыграли футболисты», – сказал ван Нистелрой в эфире TNT Sports.

Амад Диалло забил голы на 50-й и 77-й минутах.

«МЮ» занимает 15-е место на общем этапе Лиги Европы с 6 очками после 4 игр, до этого команда трижды сыграла вничью. ПАОК идет 33-м с 1 баллом.

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