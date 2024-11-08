Оздоев взял автограф у Скоулза после матча Лиги Европы

Полузащитник ПАОК Магомед Оздоев взял автограф у экс-хавбека «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза после гостевого матча 4-го тура общего этапа Лиги Европы, закончившегося победой манкунианцев со счетом 2:0.

49-летний Скоулз работал на матче от кромки поля в качестве эксперта телеканала TNT Sports. Оздоев взял автограф для своего отца Мустафы.

32-летний Оздоев провел полный матч.

Скоулз начал выступления за «Манчестер Юнайтед» в 1993 году, а закончил в 2013-м.

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