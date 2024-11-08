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    • Лига Европы. «МЮ» победил ПАОК Чалова и Оздоева, разгромное поражение киевского «Динамо» и другие результаты

    Лига Европы. «МЮ» победил ПАОК Чалова и Оздоева, разгромное поражение киевского «Динамо» и другие результаты

    Завершились несколько матчей 4-го тура общего этапа Лиги Европы-2024/25.

    «Манчестер Юнайтед» дома справился с ПАОКом – 2:0. Магомед Оздоев провел всю игру, Федор Чалов вышел на замену на 65-й минуте.

    «Аякс» на своем поле уничтожил «Маккаби» из Тель-Авива – 5:0. У Брайана Бробби гол и два ассиста.

    «Фенербахче» под руководством Жозе Моуринью потерпел гостевое поражение от «АЗ Алкмаара» – 1:3.

    Киевское «Динамо» разгромно проиграло «Ференцварошу» со счетом 0:4.

    Лига Европы. Общий этап. 4-й тур

    Манчестер Юнайтед (Англия) – ПАОК (Греция) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Диалло, 50; 2:0 – Диалло, 77.

    Аякс (Нидерланды) – Маккаби (Израиль) – 5:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Траоре, 14; 2:0 – Тэйлор, 27; 3:0 – Годтс, 39; 4:0 – Бробби, 61; 5:0 – Фитц-Джим, 69.

    АЗ Алкмаар (Нидерланды) – Фенербахче (Турция) – 3:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Дал, 59; 1:1 – Эн-Несири, 70; 2:1 – Смит, 75; 3:1 – Касиус, 87.

    Незабитый пенальти: нет – Эн-Несири, 62.

    Динамо (Украина) – Ференцварош (Венгрия) – 0:4 (0:0)

    Голы: 0:1 – Варга, 54; 0:2 – Закариассен, 56; 0:3 – Варга, 67; 0:4 – Салданья, 76.

    Удаление: Дубинчак, 17 – нет.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    08.11.2024 01:03
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