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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Динамо К - Ференцварош
Динамо К - Ференцварош: обзор матча 07 ноября 2024
Динамо К
07.11.2024, четверг, 23:00
Лига Европы, 4 тур
0 : 4
Завершен
Ференцварош
54'
Б. Варга
56'
К. Закариассен
67'
Б. Варга
76'
М. Салданья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Динамо К - Ференцварош
Желтая карточка
В. Бражко
89'
Замена
Д. Попов
️️️️
Т. Михавко
80'
76'
ГОЛ! 0:4!
М. Салданья
Пас отдал
Ж. Грубер
76'
Замена
Ж. Грубер
️️️️
А. Траоре
75'
Замена
М. Салданья
️️️️
Б. Варга
67'
ГОЛ! 0:3!
Б. Варга
Пас отдал
К. Боржес
63'
Замена
N. Kaján
️️️️
Ч. Макрецкис
63'
Замена
Х. Майга
️️️️
Ф. Ромменс
Замена
Э. Герреро
️️️️
В. Ванат
63'
Замена
М. Брагару
️️️️
В. Кабаев
63'
Замена
В. Рубчинский
️️️️
Н. Шапаренко
63'
Желтая карточка
Н. Шапаренко
58'
58'
Желтая карточка
Ф. Ромменс
56'
ГОЛ! 0:2!
К. Закариассен
55'
Замена
Э. Ботка
️️️️
И. Сиссе
54'
ГОЛ! 0:1!
Б. Варга
Пас отдал
К. Боржес
41'
Желтая карточка
Ч. Макрецкис
Замена
К. Вивчаренко
️️️️
В. Буяльский
24'
22'
Желтая карточка
К. Закариассен
Красная карточка
В. Дубинчак
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо К
1
Георгий Бущан
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
40
Кристиан Биловар
ЦЗ
32
Тарас Михавко
ЦЗ
20
Александр Караваев
ПЗ
6
Владимир Бражко
ОП
29
Виталий Буяльский
(К)
ЦП
10
Николай Шапаренко
ЦП
22
Владислав Кабаев
АП
9
Назар Волошин
ПВ
19
Владислав Ванат
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Ференцварош
90
Денеш Дибус
(К)
ВР
2
Кристиан Рамирес
ЛЗ
26
Ибрахим Сиссе
ЦЗ
3
Стефан Гартенманн
ЦЗ
25
Чебраил Макрецкис
ЦП
16
Кристоффер Закариассен
ЦП
15
Мохаммед Абу Фани
ЦП
20
Кади Боржес
АП
88
Филипп Ромменс
АП
14
Адама Траоре
ЦФ
19
Бернабеш Варга
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Динамо К
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
2
Константин Вивчаренко
ЛЗ
4
Денис Попов
ЦЗ
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
15
Валентин Рубчинский
ЦП
39
Эдуардо Герреро
ЦП
45
Максим Брагару
ПВ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Ференцварош
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
54
Norbert Kaján
ЦЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
21
Эндре Ботка
ПЗ
80
Хабиб Майга
ОП
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Жомбор Грубер
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Бущан
44
Дубинчак
40
Биловар
32
Михавко
20
Караваев
6
Бражко
29
Буяльский
10
Шапаренко
22
Кабаев
9
Волошин
19
Ванат
3-3-2-2
90
Дибус
26
Сиссе
3
Гартенманн
2
Рамирес
25
Макрецкис
16
Закариассен
15
Абу Фани
20
Боржес
88
Ромменс
19
Варга
14
Траоре
29
Буяльский
2
Вивчаренко
2
Вивчаренко
29
Буяльский
32
Михавко
4
Попов
4
Попов
32
Михавко
10
Шапаренко
15
Рубчинский
15
Рубчинский
10
Шапаренко
19
Ванат
39
Герреро
39
Герреро
19
Ванат
22
Кабаев
45
Брагару
45
Брагару
22
Кабаев
25
Макрецкис
54
54
25
Макрецкис
26
Сиссе
21
Ботка
21
Ботка
26
Сиссе
88
Ромменс
80
Майга
80
Майга
88
Ромменс
19
Варга
20
Салданья
20
Салданья
19
Варга
14
Траоре
30
Грубер
30
Грубер
14
Траоре
Остались в запасе
Динамо К
Ференцварош
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Главный тренер
Александр Шовковский
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
35
Руслан Нещерет
ВР
51
Валентин Моргун
ВР
16
Максим Дячук
ЦЗ
23
Навин Малиш
ПЗ
7
Андрей Ярмоленко
ПВ
Остались в запасе
33
Левенте Эри
ВР
1
Адам Варга
ВР
77
Элдар Чивич
ЛЗ
22
Габор Салаи
ЦЗ
27
Алекс Тот
ЦЗ
5
Мохамед Бен Ромдан
ЦП
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
Главный тренер
Александр Шовковский
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Динамо К - Ференцварош
2
1
3
Всего ударов по воротам
10
26
Удары в створ
0
13
Владение мячом %
37
63
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
5
11
Нарушения
3
11
Офсайды
3
2
Количество передач
326
565
Сейвы
9
0
Точность передач %
79
91
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
3
7
Удары из пределов штрафной
8
17
Удары из-за пределов штрафной
2
9
xG (ожидаемые голы)
0.4
2.16
Матчи команд
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 1 тур
Динамо К
- : -
02.12.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Динамо К
0 : 2
28.11.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Динамо К
4 : 2
22.11.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Кривбасс
0 : 2
02.11.2026
Динамо К
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Динамо К
3 : 1
23.10.2026
Кудровка
Ференцварош
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 15 тур
Ференцварош
1 : 0
29.11.2026
Залаэгерсег
Лига Европы, 5 тур
Ференцварош
0 : 0
26.11.2026
Целе
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ференцварош
1 : 3
21.11.2026
Дьер
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Вашаш
0 : 2
08.11.2026
Ференцварош
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Информация о матче
Главный судья:
Мохаммед Аль-Хаким
Стадион:
Фолькспаркштадион
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