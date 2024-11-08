Реакция отца Оздоева на автограф от Скоулза

Мустафа Оздоев, отец полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева, рассказал, зачем ему нужен автограф экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза.

«Не смотрел вчера футбол, потому что очень устал. У нас в академии была очень качественная тренировка. Матч к тому же был поздно, я лег спать.

После матча Магомед разбудил меня ночью звонком и говорит: «Я подписал майку у Скоулза для тебя». Я доволен!

У меня есть штук 16-18 футболок с автографами наших футболистов и зарубежных. Хочу сделать небольшой спортивный музей в своей академии.

Скоулз, кстати, сам подозвал Магомеда и похвалил за игру», – заявил Оздоев-старший.

ПАОК проиграл «МЮ» со счетом 0:2 в Лиге Европы.

32-летний Оздоев провел полный матч на «Олд Траффорд».

Скоулз закончил карьеру в 2013 году.

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