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    Реакция отца Оздоева на автограф от Скоулза

    Мустафа Оздоев, отец полузащитника ПАОКа Магомеда Оздоева, рассказал, зачем ему нужен автограф экс-игрока «Манчестер Юнайтед» Пола Скоулза.

    «Не смотрел вчера футбол, потому что очень устал. У нас в академии была очень качественная тренировка. Матч к тому же был поздно, я лег спать.

    После матча Магомед разбудил меня ночью звонком и говорит: «Я подписал майку у Скоулза для тебя». Я доволен!

    У меня есть штук 16-18 футболок с автографами наших футболистов и зарубежных. Хочу сделать небольшой спортивный музей в своей академии.

    Скоулз, кстати, сам подозвал Магомеда и похвалил за игру», – заявил Оздоев-старший.

    • ПАОК проиграл «МЮ» со счетом 0:2 в Лиге Европы.
    • 32-летний Оздоев провел полный матч на «Олд Траффорд».
    • Скоулз закончил карьеру в 2013 году.

    Пройдите тест и отгадайте участника Лиги чемпионов

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.11.2024 23:47
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