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    Роналду дал совет тен Хагу

    Криштиану Роналду считает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг должен больше прислушиваться к бывшим футболистам.

    Португалец поприветствовал вхождение Руда ван Нистелроя в тренерский штаб клуба АПЛ.

    «Если тен Хаг будет прислушиваться к Руду, возможно, [это поможет ему]. Он знает клуб, «МЮ» должен слушать мнение тех, кто был здесь.

    Ты [Рио Фердинанд], Рой Кин, Пол Скоулз, Гари Невилл, сэр Алекс Фергюсон. Нельзя перестроить клуб без знаний – не тех людей, которые работают в офисе. Люди, которые понимают футбол – это те, кто был в раздевалке. Они знают, как общаться с игроками.

    Поэтому я верю, что Руд поможет, потому что он был внутри клуба. Он знает клуб, он знает фанатов. Если тренер будет его слушать, думаю, они смогут немного исправить ситуацию», – сказал Роналду.

    • Форвард покинул «МЮ» в 2022 году после нескольких конфликтов с тен Хагом.
    • У него были разногласия и с ван Нистелроем в первый период выступлений на «Олд Траффорд».
    • После ЧМ-2022 Роналду присоединился к саудовскому «Аль-Насру».

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    Источник: BBC

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    12.09.2024 00:36
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