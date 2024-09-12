Роналду дал совет тен Хагу

Криштиану Роналду считает, что главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг должен больше прислушиваться к бывшим футболистам.

Португалец поприветствовал вхождение Руда ван Нистелроя в тренерский штаб клуба АПЛ.

«Если тен Хаг будет прислушиваться к Руду, возможно, [это поможет ему]. Он знает клуб, «МЮ» должен слушать мнение тех, кто был здесь.

Ты [Рио Фердинанд], Рой Кин, Пол Скоулз, Гари Невилл, сэр Алекс Фергюсон. Нельзя перестроить клуб без знаний – не тех людей, которые работают в офисе. Люди, которые понимают футбол – это те, кто был в раздевалке. Они знают, как общаться с игроками.

Поэтому я верю, что Руд поможет, потому что он был внутри клуба. Он знает клуб, он знает фанатов. Если тренер будет его слушать, думаю, они смогут немного исправить ситуацию», – сказал Роналду.