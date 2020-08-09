Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»

Полузащитник «Ванкувера» Хван Ин Бом может продолжить карьеру в России. На игрока сборной Южной Кореи претендует «Рубин».
23-летнего футболиста хотело подписать загребское «Динамо», но казанцы предложили большую сумму.
- Хван Ин Бом провел 23 матча за сборную Кореи и забил три гола.
- В этом сезоне МЛС он провел шесть матчей и сделал один ассист.
- Цена игрока на Transfermarkt – 950 тысяч евро.
Источник: Sportske novosti
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