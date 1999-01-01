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    Игрок сборной Южной Кореи близок к переходу в «Рубин»

    Полузащитник «Ванкувера» Хван Ин Бом может продолжить карьеру в России. На игрока сборной Южной Кореи претендует «Рубин».

    23-летнего футболиста хотело подписать загребское «Динамо», но казанцы предложили большую сумму.

    • Хван Ин Бом провел 23 матча за сборную Кореи и забил три гола.
    • В этом сезоне МЛС он провел шесть матчей и сделал один ассист.
    • Цена игрока на Transfermarkt – 950 тысяч евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportske novosti

    Хорватская ежедневная спортивная газета. Издательство находится в Загребе. Дата основания – 9 августа 1945 года.

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7180

      paracetamol 1 час назад

      В Зените в свое время было 2 каряки, один вообще прилично играл!

      0
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      Рейтинг: -112

      alarm_иг > paracetamol 1 час назад

      Две коряги, а сейчас бревно по имени дзюпа. Гыгы

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