Мюллер после трансфера в МЛС изменил мнение насчет лучшего игрока в истории

Томас Мюллер сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.
Ранее он отдавал предпочтение португальцу, но теперь изменил мнение.
«Месси – лучший игрок в истории, величайший в этом виде спорта.
Споры о Роналду и Месси были всегда, они оба безумны. Но Лео играет немного элегантнее.
В первые десять лет моей профессиональной карьеры я всегда отдавал предпочтение Криштиану. Теперь, когда я стал немного старше и романтичнее, то больше склоняюсь к стилю, а не только к рабочей этике.
И после того, как Месси выиграл чемпионат мира с Аргентиной, я выбираю его», – сказал Мюллер.
- Этим летом немец перебрался в МЛС из «Баварии».
- Месси тоже выступает в американской лиге за «Интер Майами».
Источник: твиттер МЛС