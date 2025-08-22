Мюллер после трансфера в МЛС изменил мнение насчет лучшего игрока в истории

Томас Мюллер сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Ранее он отдавал предпочтение португальцу, но теперь изменил мнение.

«Месси – лучший игрок в истории, величайший в этом виде спорта.

Споры о Роналду и Месси были всегда, они оба безумны. Но Лео играет немного элегантнее.

В первые десять лет моей профессиональной карьеры я всегда отдавал предпочтение Криштиану. Теперь, когда я стал немного старше и романтичнее, то больше склоняюсь к стилю, а не только к рабочей этике.

И после того, как Месси выиграл чемпионат мира с Аргентиной, я выбираю его», – сказал Мюллер.