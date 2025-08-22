Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ АПЛ Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мюллер после трансфера в МЛС изменил мнение насчет лучшего игрока в истории

Мюллер после трансфера в МЛС изменил мнение насчет лучшего игрока в истории

Вчера, 16:38
1

Томас Мюллер сделал выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Ранее он отдавал предпочтение португальцу, но теперь изменил мнение.

«Месси – лучший игрок в истории, величайший в этом виде спорта.

Споры о Роналду и Месси были всегда, они оба безумны. Но Лео играет немного элегантнее.

В первые десять лет моей профессиональной карьеры я всегда отдавал предпочтение Криштиану. Теперь, когда я стал немного старше и романтичнее, то больше склоняюсь к стилю, а не только к рабочей этике.

И после того, как Месси выиграл чемпионат мира с Аргентиной, я выбираю его», – сказал Мюллер.

  • Этим летом немец перебрался в МЛС из «Баварии».
  • Месси тоже выступает в американской лиге за «Интер Майами».

Еще по теме:
Клуб МЛС объявил о подписании Томаса Мюллера 1
35-летний Мюллер определился с лигой для продолжения карьеры 2
«Бавария» красиво попрощалась с Мюллером 5
Источник: твиттер МЛС
США. МЛС Саудовская Аравия. Премьер-лига Аль-Наср Интер Майами Ванкувер Уайткепс Месси Лионель Роналду Криштиану Мюллер Томас
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
алдан2014
1755871302
В России говорят - флюгер
Ответить
Главные новости
СпецпроектКто побеждал в сезоне-2024/25? Пройдите новый тест от «Бомбардира»
7
Миранчук – в «Динамо», чудо «Ахмата» в Оренбурге, Глушенков хочет покинуть «Зенит», ЦСКА увеличил зарплату Кисляку и другие новости
01:33
Ловчева публично назвали неадекватным: «Как и все мясные»
01:06
2
ВидеоДоннарумма попрощался с фанатами «ПСЖ»
00:36
1
Дркушич рассказал об атмосфере в «Зените» на фоне неудачного старта юбилейного сезона
00:09
2
Савин позвал Смолова в свой клуб: «Я спросил у Феди, стоит ли у него еще, он не ответил»
Вчера, 23:57
2
Гайч из ЦСКА близок к трансферу в другой клуб РПЛ
Вчера, 23:44
3
Анчелотти принял важное решение по зенитовцу Энрике
Вчера, 23:35
Бундеслига. «Бавария» в матче-открытии не пощадила «Лейпциг» (6:0), у Кейна хет-трик
Вчера, 23:29
1
Гончаренко определил игрока ЦСКА без слабых мест
Вчера, 22:57
2
Все новости
Все новости
ВидеоТрамп попытался присвоить себе Кубок мира по футболу
Вчера, 22:03
1
Мюллер после трансфера в МЛС изменил мнение насчет лучшего игрока в истории
Вчера, 16:38
1
Агент: «Миранчук стал полноценным лидером «Атланты»
17 августа
Миранчук забил 8-й гол в сезоне
17 августа
1
ВидеоКлуб МЛС представил Хын-Мин Сона – известен срок контракта
7 августа
ФотоКлуб МЛС объявил о подписании Томаса Мюллера
6 августа
1
«Тоттенхэм» договорился о продаже Сона за 15 миллионов
4 августа
1
Стали известны подробности состояния здоровья Месси
4 августа
Известен новый клуб Сона – кореец уходит из «Тоттенхэма» спустя 10 лет
3 августа
Месси собирается играть до 41 года
1 августа
ВидеоМесси с женой побывал на концерте британской рок-группы
28 июля
2
Гол Миранчука на 99-й минуте принес «Атланте» ничью с «Сиэтлом»
27 июля
«Интер Майами» подписал еще одного действующего чемпиона мира
26 июля
В «Интере Майами» прокомментировали дисквалификацию Месси
25 июля
Месси получил дисквалификацию в МЛС
25 июля
3
35-летний Мюллер определился с лигой для продолжения карьеры
22 июля
2
Месси опередил Роналду по голам без учета пенальти
20 июля
Миранчук забил в матче против «Чикаго»
17 июля
1
Трамп назвал величайшего футболиста в истории
15 июля
1
В США могут переименовать футбол
15 июля
2
Месси вышел на 4-е место в истории по голам со штрафных
13 июля
1
Месси повторил рекорд МЛС и делит 1-е место в гонке бомбардиров
13 июля
1
ВидеоМесси продлил серию дублей в МЛС до 5 матчей подряд
13 июля
1
Месси установил рекорд МЛС и вышел на 2-е место в гонке бомбардиров
10 июля
Месси сделал дубль в 4-м матче МЛС подряд
10 июля
«Интер Майами» уверен, что сохранит Месси
8 июля
Суарес принял решение о будущем в «Интер Майами»
4 июля
1
38-летний Месси задумался о смене команды: известна причина
30 июня
8
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 