12 мая на стадионе BC Place в Ванкувере состоится яркое противостояние 13-го тура МЛС между амбициозными «Ванкувер Уайткэпс» и мощным атакующим «Лос-Анджелесом». Обе команды показывают впечатляющую результативность в последних матчах и стремятся закрепиться в верхней части таблицы Западной конференции.

«Ванкувер Уайткэпс»

«Ванкувер Уайткэпс» находятся в отличной форме и выдали серию из шести матчей без поражений в МЛС, включая четыре победы подряд. Команда стабильно набирает очки и демонстрирует отличную реализацию в атаке: 10 голов в пяти последних матчах. Особенно уверенно клуб выступает дома и в КОНКАКАФ: недавние победы над «Реал Солт Лэйк» и «Интер Майами» укрепили уверенность команды.

Атакующая линия работает слаженно, с быстрыми переходами из обороны в нападение. При этом и защита выглядит надeжно: всего три пропущенных мяча в последних пяти играх. Ключевым элементом успеха остаeтся баланс между плотной обороной и агрессивной игрой на чужой половине.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» также набрал хороший ход: команда не проигрывает в четырeх турах МЛС, при этом регулярно поражая ворота соперников – 10 голов за тот же период. Однако оборона команды вызывает вопросы: 9 пропущенных голов в пяти матчах указывают на уязвимость при быстрых атаках соперников и при игре на втором этаже.

Впрочем, у «Лос-Анджелеса» сохраняется высочайший атакующий потенциал, особенно при наличии такого креатива в центре поля. Команда уверенно реализует моменты, и с большой вероятностью снова забьeт. Проблема в том, что контроль темпа у команды страдает, особенно в гостях, где она теряет инициативу.

Факты о командах:

«Ванкувер Уайткэпс»

Побеждает в 4 последних матчах.

Не проигрывает в 6 последних играх.

В последних 5 матчах: 2.00 гола за игру в атаке, 0.60 – в обороне.

«Лос-Анджелес»

Не проигрывает в 4 последних матчах.

В последних 5 матчах: 2.00 гола за игру в атаке, 1.80 – в обороне.

Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Личные встречи 32% (7) 23% (5) 45% (10) 29 Забитых мячей 45 1.32 В среднем за матч 2.05 3:2 Крупнейшая победа 6:1 Самый результативный матч: 5:2 Самая крупная ничья: 2:2 США. МЛС, 18 тур Ванкувер Уайткепс 2 : 2 Лос-Анджелес США. МЛС, 1/8 финала Лос-Анджелес 1 : 0 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 1/8 финала Ванкувер Уайткепс 3 : 0 Лос-Анджелес США. МЛС, 1/8 финала Лос-Анджелес 2 : 1 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 38 тур Ванкувер Уайткепс 1 : 2 Лос-Анджелес Кубок лиг Северной Америки, 2 тур Лос-Анджелес 2 : 3 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 17 тур Лос-Анджелес 3 : 0 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 1/8 финала Ванкувер Уайткепс 0 : 1 Лос-Анджелес США. МЛС, 1/8 финала Лос-Анджелес 5 : 2 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 50 тур Ванкувер Уайткепс 1 : 1 Лос-Анджелес США. МЛС, 28 тур Лос-Анджелес 2 : 3 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 24 тур Ванкувер Уайткепс 1 : 0 Лос-Анджелес США. МЛС, 6 тур Лос-Анджелес 3 : 1 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 45 тур Лос-Анджелес 1 : 1 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, 28 тур Ванкувер Уайткепс 2 : 1 Лос-Анджелес США. МЛС, 20 тур Лос-Анджелес 2 : 2 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, Ванкувер Уайткепс 2 : 1 Лос-Анджелес США. МЛС, Лос-Анджелес 6 : 0 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, Лос-Анджелес 6 : 1 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, Ванкувер Уайткепс 1 : 0 Лос-Анджелес США. МЛС, Лос-Анджелес 2 : 2 Ванкувер Уайткепс США. МЛС, Ванкувер Уайткепс 0 : 2 Лос-Анджелес

Прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» – «Лос-Анджелес»

С учeтом высокой результативности обеих команд и нестабильности обороны «Лос-Анджелеса», нас ожидает открытый футбол. «Ванкувер» в лучшей текущей форме, стабилен дома и меньше допускает ошибок у своих ворот. «Лос-Анджелес» способен ответить результативной атакой, но в защите явно уступает. Ожидаем упорную борьбу с преимуществом хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс».

Рекомендованные ставки: