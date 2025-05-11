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Прогноз на точный счет матча «Ванкувер Уайткэпс» – «Лос-Анджелес»: МЛС, 12 мая 2025

11 мая 2025 10:46
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
12 мая 2025, понедельник 02:00 | США. МЛС, 18 тур
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9.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
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12 мая на стадионе BC Place в Ванкувере состоится яркое противостояние 13-го тура МЛС между амбициозными «Ванкувер Уайткэпс» и мощным атакующим «Лос-Анджелесом». Обе команды показывают впечатляющую результативность в последних матчах и стремятся закрепиться в верхней части таблицы Западной конференции.

«Ванкувер Уайткэпс»

«Ванкувер Уайткэпс» находятся в отличной форме и выдали серию из шести матчей без поражений в МЛС, включая четыре победы подряд. Команда стабильно набирает очки и демонстрирует отличную реализацию в атаке: 10 голов в пяти последних матчах. Особенно уверенно клуб выступает дома и в КОНКАКАФ: недавние победы над «Реал Солт Лэйк» и «Интер Майами» укрепили уверенность команды.

Атакующая линия работает слаженно, с быстрыми переходами из обороны в нападение. При этом и защита выглядит надeжно: всего три пропущенных мяча в последних пяти играх. Ключевым элементом успеха остаeтся баланс между плотной обороной и агрессивной игрой на чужой половине.

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» также набрал хороший ход: команда не проигрывает в четырeх турах МЛС, при этом регулярно поражая ворота соперников – 10 голов за тот же период. Однако оборона команды вызывает вопросы: 9 пропущенных голов в пяти матчах указывают на уязвимость при быстрых атаках соперников и при игре на втором этаже.

Впрочем, у «Лос-Анджелеса» сохраняется высочайший атакующий потенциал, особенно при наличии такого креатива в центре поля. Команда уверенно реализует моменты, и с большой вероятностью снова забьeт. Проблема в том, что контроль темпа у команды страдает, особенно в гостях, где она теряет инициативу.

Факты о командах:

«Ванкувер Уайткэпс»

  • Побеждает в 4 последних матчах.
  • Не проигрывает в 6 последних играх.
  • В последних 5 матчах: 2.00 гола за игру в атаке, 0.60 – в обороне.

«Лос-Анджелес»

  • Не проигрывает в 4 последних матчах.
  • В последних 5 матчах: 2.00 гола за игру в атаке, 1.80 – в обороне.
  • Пропускает в 5 из 7 последних матчей.

Личные встречи
32% (7)
23% (5)
45% (10)
29
Забитых мячей
45
1.32
В среднем за матч
2.05
3:2
Крупнейшая победа
6:1
Самый результативный матч:  5:2
Самая крупная ничья:  2:2
США. МЛС, 18 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 2
12.05.2025
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
1 : 0
09.11.2024
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3 : 0
04.11.2024
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США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
2 : 1
28.10.2024
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США. МЛС, 38 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
14.10.2024
Лос-Анджелес
Кубок лиг Северной Америки, 2 тур
Лос-Анджелес
2 : 3
31.07.2024
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США. МЛС, 17 тур
Лос-Анджелес
3 : 0
12.05.2024
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
0 : 1
06.11.2023
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
5 : 2
29.10.2023
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 50 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 1
22.10.2023
Лос-Анджелес
США. МЛС, 28 тур
Лос-Анджелес
2 : 3
25.06.2023
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 24 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
03.07.2022
Лос-Анджелес
США. МЛС, 6 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
21.03.2022
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 45 тур
Лос-Анджелес
1 : 1
03.11.2021
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 28 тур
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
22.08.2021
Лос-Анджелес
США. МЛС, 20 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
25.07.2021
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС,
Ванкувер Уайткепс
2 : 1
15.10.2020
Лос-Анджелес
США. МЛС,
Лос-Анджелес
6 : 0
24.09.2020
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС,
Лос-Анджелес
6 : 1
07.07.2019
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС,
Ванкувер Уайткепс
1 : 0
18.04.2019
Лос-Анджелес
США. МЛС,
Лос-Анджелес
2 : 2
22.10.2018
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС,
Ванкувер Уайткепс
0 : 2
14.04.2018
Лос-Анджелес
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Прогноз на матч «Ванкувер Уайткэпс» – «Лос-Анджелес»

С учeтом высокой результативности обеих команд и нестабильности обороны «Лос-Анджелеса», нас ожидает открытый футбол. «Ванкувер» в лучшей текущей форме, стабилен дома и меньше допускает ошибок у своих ворот. «Лос-Анджелес» способен ответить результативной атакой, но в защите явно уступает. Ожидаем упорную борьбу с преимуществом хозяев.

Прогноз на точный счeт: 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс» – коэффициент 9.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.60
  • Индивидуальный тотал «Ванкувер Уайткэпс» больше 1.5 – коэффициент 2.10

9.0
Точный счёт 2:1 в пользу «Ванкувер Уайткэпс»
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Автор: Ланьков Роман
США. МЛС Лос-Анджелес Ванкувер Уайткепс
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6.5
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