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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес: обзор матча 22 августа 2021
Ванкувер Уайткепс
22.08.2021, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 28 тур
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
60'
Б. Уайт
89'
Р. Галд
45+2'
Д. Росси (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
90'
+1
Замена
C. Jennings
️️️️
Л. Блессинг
ГОЛ! 2:1!
Р. Галд
89'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Д. Кайседо
81'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
73'
67'
Замена
Р. Эдвардс
️️️️
М. Фарфан
ГОЛ! 1:1!
Б. Уайт
60'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
Р. Тейберт
46'
Замена
Р. Галд
️️️️
Л. Овусу
46'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Д. Росси
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
91
Джавайн Браун
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
71
Максим Крепо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес
3
Марко Фарфан
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
7
Брайан Родригес
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
9
Диего Росси
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
12
Evan Newton
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
5
25
Кайседо
71
Крепо
11
Дажоме
24
Уайт
31
Тейберт
1-2-5
3
Фарфан
15
Блессинг
20
Атуэста
9
Росси
30
5
Мбаке
3
Мурильо
33
Мун-Хван
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
31
Тейберт
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
31
Тейберт
25
Кайседо
21
Рапозо
21
Рапозо
25
Кайседо
24
Овусу
25
Галд
25
Галд
24
Овусу
3
Фарфан
44
Эдвардс
44
Эдвардс
3
Фарфан
15
Блессинг
26
26
15
Блессинг
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
12
Evan Newton
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
12
Evan Newton
ЦФ
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
Стадион:
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