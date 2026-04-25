Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
ЧМ-2026 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес: обзор матча 25 апреля 2026
Миннесота Юнайтед
25.04.2026, суббота, 23:45
США. МЛС, 10 тур
0 : 1
Ответный матч – 02.11.2026
Завершен
Лос-Анджелес
9'
Д. Мартинес
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес
Завершен
90'
+5
Желтая карточка
Серхи Паленсия
90'
+2
Замена
Серхи Паленсия
️️️️➡️️
Артем Смоляков
90'
+4'
86'
Желтая карточка
Райан Холлингшид
84'
Замена
Jude Terry
️️️️➡️️
Натан Ордас
Замена
Mauricio González
️️️️➡️️
Вил Трапп
78'
Замена
Owen Gene
️️️️➡️️
Нектариос Триантис
78'
Замена
Кайл Данкан
️️️️➡️️
Бонгокуле Хлонгване
63'
Замена
Хоакин Перейра
️️️️➡️️
Хамес Родригес
63'
Замена
Томас Чанкалай
️️️️➡️️
Mamadou Dieng
62'
60'
Замена
Жереми Эбобиссе
️️️️➡️️
Дэвид Мартинес
59'
Замена
Мэтью Шоньер
️️️️➡️️
Стефен Эустакиу
Желтая карточка
Кельвин Йебоа
53'
52'
Желтая карточка
Тимоти Тильман
46'
Замена
Райан Портеус
️️️️➡️️
Аарон Лонг
45'
+2'
9'
ГОЛ! 0:1!
Дэвид Мартинес
Пас отдал
Тимоти Тильман
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Миннесота Юнайтед
12
Дрейк Каллендер
ВР
28
Джефферсон Диас
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
23
Morris Duggan
ЦЗ
2
Devin Padelford
ЦЗ
25
Нектариос Триантис
ЦП
20
Вил Трапп
(К)
ЦП
10
Хамес Родригес
АП
21
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
29
Mamadou Dieng
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес
1
Уго Льорис
ВР
29
Артем Смоляков
ЛЗ
91
Нкоси Тафари
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
33
Аарон Лонг
(К)
ЦЗ
7
Стефен Эустакиу
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
11
Тимоти Тильман
ЦП
99
Денис Буанга
ЛВ
27
Натан Ордас
ЦФ
30
Дэвид Мартинес
РФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Миннесота Юнайтед
1
Alec Smir
ВР
33
Kieran Chandler
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
26
Хоакин Перейра
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
8
Томас Чанкалай
ЛФ
18
Mauricio González
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Лос-Анджелес
31
Cabral Carter
ВР
5
Райан Портеус
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
66
Мэтью Шоньер
ЦП
22
Jude Terry
ЦП
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
19
Тайлер Бойд
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
17
Жереми Эбобиссе
ЦФ
4-2-1-3
12
Каллендер
28
Диас
23
2
13
25
Триантис
20
Трапп
10
Родригес
9
Йебоа
29
21
Хлонгване
4-1-2-1-2
1
Льорис
91
Тафари
4
Сегура
33
Лонг
29
Смоляков
7
Эустакиу
24
Холлингшид
11
Тильман
99
Буанга
30
Мартинес
27
Ордас
21
Хлонгване
3
Данкан
3
Данкан
21
Хлонгване
10
Родригес
26
Перейра
26
Перейра
10
Родригес
25
Триантис
30
30
25
Триантис
29
8
Чанкалай
8
Чанкалай
29
20
Трапп
18
18
20
Трапп
33
Лонг
5
Портеус
5
Портеус
33
Лонг
29
Смоляков
14
Паленсия
14
Паленсия
29
Смоляков
7
Эустакиу
66
Шоньер
66
Шоньер
7
Эустакиу
27
Ордас
22
22
27
Ордас
30
Мартинес
17
Эбобиссе
17
Эбобиссе
30
Мартинес
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес
1
Alec Smir
ВР
33
Kieran Chandler
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
31
Cabral Carter
ВР
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
19
Тайлер Бойд
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
1
Alec Smir
ВР
33
Kieran Chandler
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
27
D.J. Taylor
ЦФ
Остались в запасе
31
Cabral Carter
ВР
18
Якоб Шаффельбург
ЛВ
19
Тайлер Бойд
ПВ
21
Райан Рапозо
ПВ
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Стивен Черундоло
Миннесота Юнайтед
Точно не сыграют
Майкл Боксолл
ЦЗ
Юлиан Грессель
ПВ
Питер Страуд
ЦП
Лос-Анджелес
Точно не сыграют
Amin Boudri
ЦП
Lorenzo Dellavalle
ЦЗ
Игор Жезус
ОП
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Лос-Анджелес
1
3
Всего ударов по воротам
24
7
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
11
2
Нарушения
11
9
Количество передач
613
391
Сейвы
6
4
Точность передач %
88
81
Удары мимо ворот
12
0
Блокированные удары
8
0
Удары из пределов штрафной
12
5
Удары из-за пределов штрафной
12
2
xG (ожидаемые голы)
1.88
0.8
xGP (предотвращенные голы)
0.31
0.31
Информация о матче
Главный судья:
Гидо Гонсалес-мл.
Стадион:
Альянц Филд
Посещаемость:
19710
Новости команд
Все
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС
13 мая
4
Месси пытался войти к судьям в раздевалку после разгрома от «Лос-Анджелеса»
22 февраля
1
МЛС. «Интер Майами» с Месси унизили на старте сезона (0:3)
22 февраля
1
Хамес подписал контракт с 13-м клубом в карьере
6 февраля
Хамес подписал контракт с 13-м клубом в карьере
6 февраля
Клуб Абаскаля вылетел из Кубка лиг
2025.08.07 08:37
11
«Лос-Анджелес Гэлакси» Ибрагимовича пробился в полуфинал Западной конференции МЛС
2019.10.21 09:47
Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр
2018.10.22 09:19
1
Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут
2018.06.29 21:20
9
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Раскрыты зарплаты Месси и Миранчука в МЛС
13 мая
4
Месси пытался войти к судьям в раздевалку после разгрома от «Лос-Анджелеса»
22 февраля
1
МЛС. «Интер Майами» с Месси унизили на старте сезона (0:3)
22 февраля
1
Топ-15 лучших вратарей XXI века по версии Canal+
6 февраля
1
Больше новостей
США. МЛС
Все
Текущие
Будущие
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
- : -
17.07.2026
Торонто
США. МЛС, 16 тур
Сент-Луис
- : -
17.07.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 16 тур
Сиэтл
- : -
17.07.2026
Портленд
США. МЛС, 16 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
- : -
18.07.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 16 тур
Чикаго Файр
- : -
17.07.2026
Ванкувер Уайткепс
Последние матчи
Все
Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес
Товарищеские матчи. Сборные,
Лос-Анджелес
3 : 0
06.07.2026
Сальвадор
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
25.05.2026
Сиэтл
США. МЛС, 15 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
23.05.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.05.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 15 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
23.05.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 14 тур
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 1
17.05.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 1
14.05.2026
Колорадо
США. МЛС, 12 тур
Миннесота Юнайтед
2 : 2
11.05.2026
Остин
США. МЛС, 11 тур
Коламбус
2 : 3
03.05.2026
Миннесота Юнайтед
Товарищеские матчи. Сборные,
Лос-Анджелес
3 : 0
06.07.2026
Сальвадор
США. МЛС, 15 тур
Лос-Анджелес
1 : 0
25.05.2026
Сиэтл
США. МЛС, 14 тур
Нэшвилл
3 : 2
18.05.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 13 тур
Сент-Луис
2 : 1
14.05.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 13 тур
Лос-Анджелес
1 : 4
11.05.2026
Динамо Хьюстон
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+