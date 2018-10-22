Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр

Швед не стареет! Почему в сборную не прет не понятно.
Состоялся матч регулярного чемпионата МЛС, в котором встречались «Миннесота» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Игра завершилась со счетом 1:3.
Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол и сделал результативную передачу в этой встрече. Благодаря этому, 37-летний швед продлил свою голевую серию до пяти игр.
В текущем сезоне в 26 матчах нападающий забил 22 гола и отдал шесть результативных передач. Он занимает второе место в гонке бомбардиров.
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— LA Galaxy (@LAGalaxy) 21 октября 2018 г.