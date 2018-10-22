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    Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр

    Состоялся матч регулярного чемпионата МЛС, в котором встречались «Миннесота» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Игра завершилась со счетом 1:3.

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол и сделал результативную передачу в этой встрече. Благодаря этому, 37-летний швед продлил свою голевую серию до пяти игр.

    В текущем сезоне в 26 матчах нападающий забил 22 гола и отдал шесть результативных передач. Он занимает второе место в гонке бомбардиров.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.10.2018 09:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2750

      BlackMurder 22 октября 2018, 10:28

      Швед не стареет! Почему в сборную не прет не понятно.

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