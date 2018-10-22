Ибрагимович продлил голевую серию до пяти игр

Состоялся матч регулярного чемпионата МЛС, в котором встречались «Миннесота» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Игра завершилась со счетом 1:3.

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил гол и сделал результативную передачу в этой встрече. Благодаря этому, 37-летний швед продлил свою голевую серию до пяти игр.

В текущем сезоне в 26 матчах нападающий забил 22 гола и отдал шесть результативных передач. Он занимает второе место в гонке бомбардиров.