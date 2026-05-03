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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Миннесота Юнайтед
Коламбус - Миннесота Юнайтед: обзор матча 03 мая 2026
Коламбус
03.05.2026, воскресенье, 02:30
США. МЛС, 11 тур
2 : 3
Завершен
Миннесота Юнайтед
31'
T. Habroune
56'
H. Picard
59'
К. Йебоа
66'
К. Йебоа
74'
A. Markanich
Матч
Текстовая трансляция
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Коламбус - Миннесота Юнайтед
Завершен
Замена
️️️️➡️️
Taha Habroune
90'
+3
Замена
Мохамед Фарси
️️️️➡️️
Дилан Шамбос
90'
+2
90'
+7'
89'
Замена
Mamadou Dieng
️️️️➡️️
Кельвин Йебоа
84'
Желтая карточка
Джефферсон Диас
Замена
Нариман Ахундзаде
️️️️➡️️
Hugo Picard
82'
75'
Замена
Майкл Боксолл
️️️️➡️️
Николас Ромеро
75'
Замена
Вил Трапп
️️️️➡️️
Нектариос Триантис
74'
ГОЛ! 2:3!
Anthony Markanich
Пас отдал
Нектариос Триантис
Желтая карточка
Руди Камачо
73'
66'
ГОЛ! 2:2!
Кельвин Йебоа
Пас отдал
Хоакин Перейра
Замена
Sekou Tidiany Bangoura
️️️️➡️️
Даниэль Газдаг
63'
59'
ГОЛ! 2:1!
Кельвин Йебоа
Пас отдал
Anthony Markanich
ГОЛ! 2:0!
Hugo Picard
56'
Замена
Евгений Чеберко
️️️️➡️️
Мальте Амундсен
46'
45'
+2'
ГОЛ! 1:0!
Taha Habroune
Пас отдал
Макс Арфстен
31'
25'
Желтая карточка
Кайл Данкан
Желтая карточка
Макс Арфстен
12'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Коламбус
28
Патрик Шульте
ВР
18
Мальте Амундсен
ЛАЗ
22
Стивен Морейра
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
16
Taha Habroune
ЦП
7
Дилан Шамбос
ЦП
30
Hugo Picard
ЦП
8
Даниэль Газдаг
ЦП
25
Шон Завадски
(К)
ЦП
10
Диего Росси
ЛВ
18
Макс Арфстен
ЛФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Миннесота Юнайтед
12
Дрейк Каллендер
ВР
23
Morris Duggan
ЦЗ
5
Николас Ромеро
ЦЗ
13
Anthony Markanich
ЦЗ
28
Джефферсон Диас
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ПЗ
25
Нектариос Триантис
ЦП
30
Owen Gene
ЦП
26
Хоакин Перейра
(К)
ЦП
8
Томас Чанкалай
ЛФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Коламбус
1
Nicholas Hagen
ВР
21
Евгений Чеберко
ЦЗ
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
14
Амар Сейдич
ОП
17
Sekou Tidiany Bangoura
ЦП
23
Мохамед Фарси
ПП
46
Chase Adams
ЦФ
90
Нариман Ахундзаде
ЦФ
Миннесота Юнайтед
1
Alec Smir
ВР
15
Майкл Боксолл
ЦЗ
2
Devin Padelford
ЦЗ
33
Kieran Chandler
ЦЗ
20
Вил Трапп
ЦП
7
Доминик Фиц
АП
29
Mamadou Dieng
ЦФ
27
D.J. Taylor
ЦФ
18
Mauricio González
ЦФ
2-1-5-1-1
28
Шульте
22
Морейра
4
Камачо
18
Амундсен
7
Шамбос
30
8
Газдаг
25
Завадски
16
10
Росси
18
Арфстен
3-2-3-2
12
Каллендер
5
Ромеро
13
28
Диас
3
Данкан
23
25
Триантис
30
26
Перейра
9
Йебоа
8
Чанкалай
18
Амундсен
21
Чеберко
21
Чеберко
18
Амундсен
8
Газдаг
17
17
8
Газдаг
7
Шамбос
23
Фарси
23
Фарси
7
Шамбос
30
90
Ахундзаде
90
Ахундзаде
30
5
Ромеро
15
Боксолл
15
Боксолл
5
Ромеро
25
Триантис
20
Трапп
20
Трапп
25
Триантис
9
Йебоа
29
29
9
Йебоа
Остались в запасе
Коламбус
Миннесота Юнайтед
1
Nicholas Hagen
ВР
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
14
Амар Сейдич
ОП
46
Chase Adams
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
1
Alec Smir
ВР
2
Devin Padelford
ЦЗ
33
Kieran Chandler
ЦЗ
7
Доминик Фиц
АП
27
D.J. Taylor
ЦФ
18
Mauricio González
ЦФ
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
1
Nicholas Hagen
ВР
12
Cesar Ruvalcaba
ЦЗ
2
Марсело Эррера
ПЗ
14
Амар Сейдич
ОП
46
Chase Adams
ЦФ
Остались в запасе
1
Alec Smir
ВР
2
Devin Padelford
ЦЗ
33
Kieran Chandler
ЦЗ
7
Доминик Фиц
АП
27
D.J. Taylor
ЦФ
18
Mauricio González
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Адриан Хит
Коламбус
Точно не сыграют
Андре Гомеш
ЦП
Вессам Абу Али
ЦФ
Джамал Тиаре
ЦФ
Миннесота Юнайтед
Точно не сыграют
Юлиан Грессель
ПВ
Питер Страуд
ЦП
Бонгокуле Хлонгване
ЦФ
Хамес Родригес
АП
Статистика матча Коламбус - Миннесота Юнайтед
2
2
Всего ударов по воротам
13
12
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
66
34
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Угловые удары
4
6
Нарушения
10
11
Офсайды
0
3
Количество передач
620
311
Сейвы
4
1
Точность передач %
86
76
Удары мимо ворот
5
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
11
10
Удары из-за пределов штрафной
2
2
xG (ожидаемые голы)
1.02
1.22
xGP (предотвращенные голы)
-0.13
-0.13
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
ScottsMiracle-Gro Филд
Посещаемость:
18904
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