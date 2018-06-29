Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут

Полузащитник «Миннесоты Юнайтед» Коллин Мартин совершил каминг-аут.

«Сегодня моя команда, «Миннесота Юнайтед», проводит Вечер гордости. Это важный вечер для меня. Впервые публично я объявлю о том, что я открытый гей, играющий в МЛС.

Моя семья, друзья, партнеры по команде знали об этом уже много лет. В МЛС я провел шесть сезонов: четыре года в «Ди Си Юнайтед» и два – в «Миннесоте». Я горд, что вся моя команда и руководство «Миннесоты Юнайтед» знает о моей ориентации.

В МЛС ко мне относились с добротой. Поэтому мне стало проще решится на каминг-аут», – написал Мартин в своем твиттере.