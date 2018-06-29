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Хавбек клуба из МЛС совершил каминг-аут

29 июня 2018, 21:20
9

Полузащитник «Миннесоты Юнайтед» Коллин Мартин совершил каминг-аут.

«Сегодня моя команда, «Миннесота Юнайтед», проводит Вечер гордости. Это важный вечер для меня. Впервые публично я объявлю о том, что я открытый гей, играющий в МЛС.

Моя семья, друзья, партнеры по команде знали об этом уже много лет. В МЛС я провел шесть сезонов: четыре года в «Ди Си Юнайтед» и два – в «Миннесоте». Я горд, что вся моя команда и руководство «Миннесоты Юнайтед» знает о моей ориентации.

В МЛС ко мне относились с добротой. Поэтому мне стало проще решится на каминг-аут», – написал Мартин в своем твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
США. МЛС Миннесота Юнайтед Мартин Коллин
Комментарии (9)
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Ливepпуль
1530298057
Зачем это так афишировать, они ведь добиваются равенства, но почему то никто не обьявляет себя в СМИ натуралом и не делает каминг ИН:D Тем более в его команде все знали об его ориентации, зачем об этом знать всему миру
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VAD07
1530298430
Самое приятное действо для него - это принять после матча душ с партнёрами.
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Lester84
1530298446
Видимо в толерантной Америке это позволит пойти футбольной карьере в гору)))
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Serenya16
1530303083
Бомбардир.ру ты че за хрень главной новостью делаешь???
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Павелий
1530334342
Среди читателей есть несовершеннолетние. Админы, вы за решётку захотели? Пусть у себя там делают что хотят. К нам не стоит с таким лезть.
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zigbert
1530339877
Ни к чему все это афишировать.
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OfaZavr
1530343222
если свои всё знают зачем так и тянет всем то объявить непонятно. родные и партнеры по команде может и поддерживают а вот с мнением и отношением чужих людей придется очень познакомиться в ближайшее время) и как бы не пожалел потом о своем признании. и вообще это не футбольная новость, в который раз уже подобное происходит, зачем это здесь публиковать?
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Moisey
1532696373
Почему для таких людей нет обязательного курса лечения от псих. нарушений?
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