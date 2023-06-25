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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 25 июня 2023
Лос-Анджелес
25.06.2023, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 28 тур
2 : 3
Завершен
Ванкувер Уайткепс
45'
Д. Буанга
68'
К. Вела
2'
Р. Веселинович
23'
Б. Уайт
63'
Р. Галд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
Р. Холлингшид
90'
+1
89'
Желтая карточка
L. Martins
89'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
Р. Галд
85'
Желтая карточка
П. Вите
Замена
Т. Тильман
️️️️
И. Санчес
81'
77'
Замена
С. Берхальтер
️️️️
Р. Рапозо
Замена
Э. Дуэньяс
️️️️
Д. Крисостомо
72'
Замена
Д. Кьеллини
️️️️
М. Богуш
72'
Замена
К. Опоку
️️️️
С. Биук
72'
ГОЛ! 2:3!
К. Вела
Пас отдал
М. Богуш
68'
67'
Замена
С. Бечер
️️️️
С. Кордова
63'
ГОЛ! 1:3!
Р. Галд
ГОЛ! 1:2!
Д. Буанга
45'
32'
Желтая карточка
Р. Рапозо
Желтая карточка
Д. Крисостомо
25'
23'
ГОЛ! 0:2!
Б. Уайт
2'
ГОЛ! 0:1!
Р. Веселинович
Пас отдал
Р. Галд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
79
Стипе Биук
ЛВ
17
Дэнни Крисостомо
ОП
6
Илие Санчес
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
8
Хосе Сифуэнтес
ЦП
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
14
Luis Martins
ЦЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
20
Адриан Кубас
ОП
18
Алессандро Шепф
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
16
Серхио Кордова
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес
17
Элдин Якупович
ВР
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
43
Диего Росалес
ПЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
11
Тимоти Тильман
ЦП
22
Натан Ордас
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
5
Matteo Campagna
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
25
Дейбер Кайседо
ПВ
11
Саймон Бечер
ЦФ
30
Kamron Habibullah
ЦФ
2-2-3-2-1
77
МакКартни
6
Паласиос
3
Мальдонадо
17
Крисостомо
6
Санчес
24
Холлингшид
19
Богуш
8
Сифуэнтес
79
Биук
99
Буанга
10
Вела
3-1-2-1-3
1
14
4
Веселинович
2
Лаборда
20
Кубас
18
Шепф
45
Вите
21
Рапозо
24
Уайт
16
Кордова
25
Галд
19
Богуш
14
Кьеллини
14
Кьеллини
19
Богуш
17
Крисостомо
18
Дуэньяс
18
Дуэньяс
17
Крисостомо
6
Санчес
11
Тильман
11
Тильман
6
Санчес
79
Биук
90
Опоку
90
Опоку
79
Биук
21
Рапозо
6
Берхальтер
6
Берхальтер
21
Рапозо
25
Галд
25
Кайседо
25
Кайседо
25
Галд
16
Кордова
11
Бечер
11
Бечер
16
Кордова
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
17
Элдин Якупович
ВР
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
43
Диего Росалес
ПЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
22
Натан Ордас
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
12
Томас Хасал
ВР
5
Matteo Campagna
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
30
Kamron Habibullah
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
29
Джулиан Гейнс
ПЗ
43
Диего Росалес
ПЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
22
Натан Ордас
ЦФ
Остались в запасе
12
Томас Хасал
ВР
5
Matteo Campagna
ЦЗ
12
Karifa Yao
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
30
Kamron Habibullah
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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