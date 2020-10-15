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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес: обзор матча 15 октября 2020
Ванкувер Уайткепс
15.10.2020, четверг, 05:00
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
30'
Л. Каваллини
59'
Л. Каваллини
83'
Э. Атуэста (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
90'
+3
Желтая карточка
Э. Дуэньяс
Желтая карточка
Ж. Бикел
89'
Замена
М. Бальдисимо
️️️️
К. Дажоме
88'
Желтая карточка
E. Bush
83'
83'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Э. Атуэста
78'
Замена
Б. Дюк
️️️️
Ф. Гинелла
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Р. Тейберт
75'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
F. Montero
75'
71'
Замена
Э. Дуэньяс
️️️️
D. Jakovic
71'
Замена
К. Опоку
️️️️
B. Wright-Phillips
ГОЛ! 2:0!
Л. Каваллини
Пас отдал
F. Montero
59'
49'
Желтая карточка
Э. Сегура
46'
Замена
A. Perez
️️️️
К. Торрес
ГОЛ! 1:0!
Л. Каваллини
Пас отдал
К. Дажоме
30'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
24
Evan Bush
ВР
6
Али Аднан
ЛЗ
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
12
Жаниу Бикел
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
31
Расселл Тейберт
ЦП
4
Erik Godoy
ЦФ
12
Fredy Montero
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
13
Mohamed El-Munir
ЦЗ
5
Dejan Jakovic
ЦЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
21
Кристиан Торрес
ЛВ
15
Латиф Блессинг
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
45
Франсиско Гинелла
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
99
Bradley Wright-Phillips
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Ванкувер Уайткепс
35
Bryan Meredith
ВР
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
55
Майкл Бальдисимо
ОП
21
Райан Рапозо
ПВ
9
Тео Бэйр
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
7
David Milinkovic
ЦФ
Лос-Анджелес
25
Kenneth Vermeer
ВР
24
Тони Леоне
ЦЗ
18
Эрик Дуэньяс
ПЗ
7
Брайс Дюк
ЦП
15
Alejandro Guido
ЦП
3
Mohamed Traore
ЦФ
26
Adrien Perez
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
3-3-1-3
24
6
Аднан
4
Веселинович
2
Нервински
12
Бикел
24
Овусу
31
Тейберт
11
Дажоме
9
Каваллини
12
4
4-3-1-2
13
5
4
Сегура
2
13
15
Блессинг
20
Атуэста
45
Гинелла
21
Торрес
99
19
Мусовски
12
87
Риккеттс
87
Риккеттс
12
31
Тейберт
21
Рапозо
21
Рапозо
31
Тейберт
11
Дажоме
55
Бальдисимо
55
Бальдисимо
11
Дажоме
45
Гинелла
7
Дюк
7
Дюк
45
Гинелла
5
18
Дуэньяс
18
Дуэньяс
5
21
Торрес
26
26
21
Торрес
99
90
Опоку
90
Опоку
99
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес
9
Тео Бэйр
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
7
David Milinkovic
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
35
Bryan Meredith
ВР
Главный тренер
Марк Дос Сантос
3
Mohamed Traore
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦЗ
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Alejandro Guido
ЦП
Главный тренер
Боб Брэдли
Остались в запасе
9
Тео Бэйр
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
7
David Milinkovic
ЦФ
13
Дерек Корнелиус
ЦЗ
35
Bryan Meredith
ВР
Остались в запасе
3
Mohamed Traore
ЦФ
24
Тони Леоне
ЦЗ
25
Kenneth Vermeer
ВР
15
Alejandro Guido
ЦП
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Боб Брэдли
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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