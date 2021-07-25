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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 25 июля 2021
Лос-Анджелес
25.07.2021, воскресенье, 05:30
США. МЛС, 20 тур
2 : 2
Завершен
Ванкувер Уайткепс
40'
К. Вела
75'
Х. Сифуэнтес
25'
Д. Кайседо
38'
К. Дажоме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
84'
Желтая карточка
Д. Кайседо
Желтая карточка
Х. Мурильо
82'
76'
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
76'
Замена
Р. Тейберт
️️️️
А. Кайо
ГОЛ! 2:2!
Х. Сифуэнтес
Пас отдал
Д. Паласиос
75'
69'
Желтая карточка
Д. Браун
Желтая карточка
К. Бэйрд
67'
58'
Желтая карточка
М. Бальдисимо
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Л. Блессинг
46'
Замена
Э. Сегура
️️️️
Т. Блэкмон
46'
Замена
Д. Паласиос
️️️️
М. Фарфан
46'
Замена
К. Бэйрд
️️️️
Р. Эдвардс
46'
ГОЛ! 1:2!
К. Вела
Пас отдал
Э. Атуэста
40'
38'
ГОЛ! 0:2!
К. Дажоме
Пас отдал
К. Гутьеррес
27'
Желтая карточка
А. Кайо
25'
ГОЛ! 0:1!
Д. Кайседо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
20
Эдуард Атуэста
ЦП
9
Диего Росси
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Ванкувер Уайткепс
8
Александре Кайо
ЦП
24
Брайан Уайт
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес
13
Pablo Sisniega
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
4
Эдди Сегура
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
7
Брайан Родригес
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
12
Evan Newton
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
2-2-5
33
Блэкмон
3
Фарфан
15
Блессинг
20
Атуэста
3
Мурильо
10
Вела
8
Сифуэнтес
44
Эдвардс
33
Мун-Хван
1-5
8
Кайо
4
Гутьеррес
25
Кайседо
11
Дажоме
12
Бикел
55
Бальдисимо
3
Фарфан
6
Паласиос
6
Паласиос
3
Фарфан
33
Блэкмон
4
Сегура
4
Сегура
33
Блэкмон
15
Блессинг
45
Гинелла
45
Гинелла
15
Блессинг
44
Эдвардс
21
Бэйрд
21
Бэйрд
44
Эдвардс
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
8
Кайо
31
Тейберт
31
Тейберт
8
Кайо
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
7
Брайан Родригес
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
12
Evan Newton
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
13
Pablo Sisniega
ВР
2
Jordan Harvey
ЦЗ
7
Брайан Родригес
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Остались в запасе
12
Evan Newton
ЦФ
15
Andy Rose
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
26
Patrick Metcalfe
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
9
Тео Бэйр
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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