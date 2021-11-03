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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 03 ноября 2021
Лос-Анджелес
03.11.2021, среда, 05:30
США. МЛС, 45 тур
1 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
45+2'
Мбаке
14'
К. Дажоме
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
Замена
Д. Мусовски
️️️️
Б. Родригес
90'
85'
Замена
Р. Веселинович
️️️️
Б. Гаспар
85'
Замена
Л. Каваллини
️️️️
Б. Уайт
Желтая карточка
Б. Родригес
80'
79'
Желтая карточка
Р. Тейберт
77'
Замена
Ж. Бикел
️️️️
Л. Овусу
77'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
К. Дажоме
Замена
К. Вела
️️️️
С. Ибеага
72'
57'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
E. Godoy
Замена
Х. Сифуэнтес
️️️️
М. Фарфан
46'
ГОЛ! 1:1!
Мбаке
45'
+2
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Дажоме
Пас отдал
Б. Уайт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
6
Диего Паласиос
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Марко Фарфан
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
17
Кристиан Аранго
ЦФ
31
Джамал Блэкмэн
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
33
Ким Мун-Хван
ЦФ
44
Рахим Эдвардс
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Ванкувер Уайткепс
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
76
Бруну Гаспар
ЦЗ
24
Брайан Уайт
ЦФ
71
Максим Крепо
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
30
Tomás Romero
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
12
Томас Хасал
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
12
Жаниу Бикел
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
3-1-1-5
6
Паласиос
3
Фарфан
25
Ибеага
15
Блессинг
7
Родригес
5
Мбаке
44
Эдвардс
33
Мун-Хван
3
Мурильо
31
Блэкмэн
2-5
26
Юнгвирт
76
Гаспар
31
Тейберт
11
Дажоме
25
Галд
91
Браун
24
Овусу
7
Родригес
19
Мусовски
19
Мусовски
7
Родригес
3
Фарфан
8
Сифуэнтес
8
Сифуэнтес
3
Фарфан
25
Ибеага
10
Вела
10
Вела
25
Ибеага
24
Уайт
9
Каваллини
9
Каваллини
24
Уайт
4
4
Гутьеррес
4
Гутьеррес
4
76
Гаспар
4
Веселинович
4
Веселинович
76
Гаспар
24
Овусу
12
Бикел
12
Бикел
24
Овусу
11
Дажоме
25
Кайседо
25
Кайседо
11
Дажоме
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
2
Jordan Harvey
ЦЗ
17
Дэнни Крисостомо
ЦП
30
Tomás Romero
ЦФ
7
Брайс Дюк
ЦФ
20
Michee Ngalina
ЦФ
Остались в запасе
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
12
Томас Хасал
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
Главный тренер
Боб Брэдли
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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