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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес: обзор матча 03 июля 2022
Ванкувер Уайткепс
03.07.2022, воскресенье, 05:00
США. МЛС, 24 тур
1 : 0
Завершен
Лос-Анджелес
89'
А. Кубас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Замена
Ф. Юнгвирт
️️️️
Р. Галд
90'
90'
Замена
C. Jennings
️️️️
С. Ибеага
ГОЛ! 1:0!
А. Кубас
89'
88'
Желтая карточка
Мбаке
Замена
Т. Риккеттс
️️️️
Б. Уайт
85'
Замена
L. Martins
️️️️
М. Годиньо
85'
Замена
П. Вите
️️️️
Р. Рапозо
68'
66'
Замена
И. Санчес
️️️️
К. Акоста
66'
Замена
К. Опоку
️️️️
Д. Мусовски
Желтая карточка
Р. Галд
55'
Замена
К. Дажоме
️️️️
Л. Каваллини
46'
46'
Замена
Э. Сегура
️️️️
Х. Мурильо
39'
Желтая карточка
Х. Мурильо
Желтая карточка
Л. Каваллини
27'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
28
Маркус Годиньо
ПЗ
20
Адриан Кубас
ОП
31
Расселл Тейберт
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
24
Брайан Уайт
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
25
Райан Галд
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
3
Келлин Акоста
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
5
Мбаке
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ОП
24
Райан Холлингшид
ЦП
15
Латиф Блессинг
АП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
19
Дэнни Мусовски
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Ванкувер Уайткепс
14
Luis Martins
ЦЗ
2
Джейк Нервински
ПЗ
11
Кристиан Дажоме
ЛВ
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
45
Педро Вите
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
4
Эдди Сегура
ЦЗ
6
Илие Санчес
ОП
21
Данни Трехо
ЦФ
90
Квадво Опоку
ЦФ
26
Cal Jennings
ЦФ
4-1-1-1-3
55
Кроппер
33
Блэкмон
91
Браун
4
Веселинович
28
Годиньо
20
Кубас
31
Тейберт
21
Рапозо
25
Галд
9
Каваллини
24
Уайт
3-3-1-1-2
71
Крепо
25
Ибеага
3
Мурильо
5
Мбаке
3
Акоста
45
Гинелла
24
Эскобар
24
Холлингшид
15
Блессинг
19
Мусовски
17
Аранго
28
Годиньо
14
14
28
Годиньо
25
Галд
26
Юнгвирт
26
Юнгвирт
25
Галд
21
Рапозо
45
Вите
45
Вите
21
Рапозо
9
Каваллини
11
Дажоме
11
Дажоме
9
Каваллини
24
Уайт
87
Риккеттс
87
Риккеттс
24
Уайт
3
Мурильо
4
Сегура
4
Сегура
3
Мурильо
3
Акоста
6
Санчес
6
Санчес
3
Акоста
19
Мусовски
90
Опоку
90
Опоку
19
Мусовски
25
Ибеага
26
26
25
Ибеага
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес
2
Джейк Нервински
ПЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
77
Джон МакКартни
ВР
21
Данни Трехо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
2
Джейк Нервински
ПЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
4
Erik Godoy
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
21
Данни Трехо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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