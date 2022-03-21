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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс: обзор матча 21 марта 2022
Лос-Анджелес
21.03.2022, понедельник, 05:00
США. МЛС, 6 тур
3 : 1
Завершен
Ванкувер Уайткепс
27'
Р. Холлингшид
38'
К. Вела
70'
Р. Холлингшид
12'
Т. Блэкмон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
Желтая карточка
И. Санчес
90'
Замена
Ф. Гинелла
️️️️
Х. Сифуэнтес
87'
Замена
К. Аранго
️️️️
К. Вела
81'
Замена
Д. Хенри
️️️️
Мбаке
81'
80'
Замена
Л. Овусу
️️️️
Р. Тейберт
74'
Замена
Д. Кайседо
️️️️
К. Дажоме
74'
Замена
Р. Рапозо
️️️️
Д. Нервински
Замена
И. Тажури
️️️️
Б. Родригес
74'
ГОЛ! 3:1!
Р. Холлингшид
70'
Желтая карточка
Мбаке
61'
61'
Замена
К. Гутьеррес
️️️️
М. Годиньо
55'
Желтая карточка
Р. Тейберт
ГОЛ! 2:1!
К. Вела
38'
Желтая карточка
К. Вела
33'
ГОЛ! 1:1!
Р. Холлингшид
Пас отдал
К. Вела
27'
20'
Желтая карточка
Р. Веселинович
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Блэкмон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
24
Райан Холлингшид
ЦЗ
15
Латиф Блессинг
ЦП
6
Илие Санчес
ЦП
3
Келлин Акоста
ЦП
7
Брайан Родригес
ПВ
90
Квадво Опоку
ЦФ
3
Хесус Мурильо
ЦФ
5
Мбаке
ЦФ
8
Хосе Сифуэнтес
ЦФ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Ванкувер Уайткепс
12
Томас Хасал
ВР
33
Тристан Блэкмон
ЦЗ
28
Маркус Годиньо
ЦЗ
45
Педро Вите
ЦФ
4
Ранко Веселинович
ЦФ
2
Джейк Нервински
ЦФ
31
Расселл Тейберт
ЦФ
6
Себастьян Берхальтер
ЦФ
91
Джавайн Браун
ЦФ
11
Кристиан Дажоме
ЦФ
9
Лукас Каваллини
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
44
Донейл Хенри
ЦЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
45
Франсиско Гинелла
ЦП
17
Кристиан Аранго
ЦФ
18
Исмаэль Тажури
ЦФ
Ванкувер Уайткепс
55
Коди Кроппер
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
4
Кристиан Гутьеррес
ЦФ
24
Леонард Овусу
ЦФ
21
Райан Рапозо
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
25
Дейбер Кайседо
ЦФ
1-3-1-5
71
Крепо
24
Холлингшид
15
Блессинг
6
Санчес
3
Акоста
7
Родригес
3
Мурильо
10
Вела
8
Сифуэнтес
5
Мбаке
90
Опоку
2-5
12
Хасал
33
Блэкмон
28
Годиньо
31
Тейберт
9
Каваллини
11
Дажоме
91
Браун
6
Берхальтер
5
Мбаке
44
Хенри
44
Хенри
5
Мбаке
8
Сифуэнтес
45
Гинелла
45
Гинелла
8
Сифуэнтес
10
Вела
17
Аранго
17
Аранго
10
Вела
7
Родригес
18
Тажури
18
Тажури
7
Родригес
28
Годиньо
4
Гутьеррес
4
Гутьеррес
28
Годиньо
31
Тейберт
24
Овусу
24
Овусу
31
Тейберт
2
Нервински
21
Рапозо
21
Рапозо
2
Нервински
11
Дажоме
25
Кайседо
25
Кайседо
11
Дажоме
Остались в запасе
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Главный тренер
Стивен Черундоло
55
Коди Кроппер
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
25
Себастьен Ибеага
ЦЗ
Остались в запасе
55
Коди Кроппер
ВР
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
87
Тосэйнт Риккеттс
ЦФ
55
Майкл Бальдисимо
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Статистика матча Лос-Анджелес - Ванкувер Уайткепс
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Информация о матче
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