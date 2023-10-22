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Расписание матчей
МЛС 2026
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес: обзор матча 22 октября 2023
Ванкувер Уайткепс
22.10.2023, воскресенье, 04:00
США. МЛС, 50 тур
1 : 1
Завершен
Лос-Анджелес
57'
А. Ахмед
34'
Д. Буанга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
Замена
С. Бечер
️️️️
Б. Уайт
87'
85'
Замена
Ф. Крастев
️️️️
Т. Тильман
85'
Замена
Н. Ордас
️️️️
К. Вела
Замена
А. Шепф
️️️️
П. Вите
81'
Замена
Д. Хойлетт
️️️️
А. Ахмед
79'
78'
Замена
С. Паленсия
️️️️
Д. Паласиос
Желтая карточка
С. Берхальтер
76'
74'
Желтая карточка
М. Крепо
73'
Желтая карточка
Д. Кьеллини
Пенальти не реализован!
Р. Галд
72'
Желтая карточка
С. Адекугбе
70'
69'
Желтая карточка
И. Санчес
67'
Замена
К. Акоста
️️️️
М. Богуш
67'
Замена
М. Гонсалес
️️️️
К. Оливера
Замена
С. Адекугбе
️️️️
Р. Рапозо
67'
Замена
L. Martins
️️️️
Д. Браун
67'
58'
Желтая карточка
М. Богуш
ГОЛ! 1:1!
А. Ахмед
57'
51'
Желтая карточка
Т. Тильман
45'
+4
Желтая карточка
Д. Буанга
44'
Желтая карточка
Д. Паласиос
34'
ГОЛ! 0:1!
Д. Буанга
Пас отдал
И. Санчес
Пенальти не реализован!
Р. Галд
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ванкувер Уайткепс
1
Yohei Takaoka
ВР
4
Ранко Веселинович
ЦЗ
20
Али Ахмед
ЦЗ
91
Джавайн Браун
ПЗ
22
Ричмонд Ларея
ПЗ
33
Тристан Блэкмон
ПЗ
45
Педро Вите
ЦП
6
Себастьян Берхальтер
ЦП
21
Райан Рапозо
ПВ
25
Райан Галд
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Лос-Анджелес
71
Максим Крепо
ВР
6
Диего Паласиос
ЛЗ
3
Хесус Мурильо
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
6
Илие Санчес
ОП
11
Тимоти Тильман
ЦП
19
Матеуш Богуш
ЦП
24
Райан Холлингшид
ЦП
99
Кристиан Оливера
ПВ
10
Карлос Вела
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Ванкувер Уайткепс
3
Сэм Адекугбе
ЦЗ
14
Luis Martins
ЦЗ
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
18
Алессандро Шепф
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
11
Саймон Бечер
ЦФ
Лос-Анджелес
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
14
Серхи Паленсия
ПЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
10
Филип Крастев
ЦП
9
Марио Гонсалес
ЦФ
22
Натан Ордас
ЦФ
3-2-2-1-2
1
91
Браун
4
Веселинович
20
Ахмед
22
Ларея
33
Блэкмон
45
Вите
6
Берхальтер
21
Рапозо
24
Уайт
25
Галд
3-1-3-2-1
71
Крепо
3
Мурильо
14
Кьеллини
6
Паласиос
6
Санчес
11
Тильман
19
Богуш
24
Холлингшид
99
Оливера
99
Буанга
10
Вела
21
Рапозо
3
Адекугбе
3
Адекугбе
21
Рапозо
91
Браун
14
14
91
Браун
20
Ахмед
30
Хойлетт
30
Хойлетт
20
Ахмед
45
Вите
18
Шепф
18
Шепф
45
Вите
24
Уайт
11
Бечер
11
Бечер
24
Уайт
19
Богуш
3
Акоста
3
Акоста
19
Богуш
6
Паласиос
14
Паленсия
14
Паленсия
6
Паласиос
11
Тильман
10
Крастев
10
Крастев
11
Тильман
99
Оливера
9
Гонсалес
9
Гонсалес
99
Оливера
10
Вела
22
Ордас
22
Ордас
10
Вела
Остались в запасе
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
2
Матиас Лаборда
ЦЗ
28
Levonte Johnson
ЦЗ
26
Jean-Claude Ngando
ЦП
32
Isaac Boehmer
ЦФ
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
3
Денил Мальдонадо
ЦЗ
33
Аарон Лонг
ЦЗ
79
Стипе Биук
ЛВ
Главный тренер
Марк Дос Сантос
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Ванкувер Уайткепс - Лос-Анджелес
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Ванкувер Уайткепс
4 : 1
29.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Лос-Анджелес
- : -
29.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
3 : 2
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
Информация о матче
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